Lørdag er en festlig dag i Vejle, hvor den nye bygning Fjordenhus bliver indviet. Ifølge planen skulle den danske musiker Wafande slutte dagen af klokken 15.30 med en koncert.

Men lørdagen er blevet en anelse mindre festlig for dem, der havde glædet sig til at opleve Voice Junior-dommeren live. Wafande er nemlig blevet akut syg. Det oplyser han via Facebook omkring klokken 13.00.

'Wafande er blevet akut syg, og kan desværre ikke gennemføre koncerten i aften. Han er virkelig ked af at skuffe de fans og musikelskere i Vejle, der havde glædet sig til at høre ham, men han må fokusere på at blive rask. Ingen andre koncerter er berørte,' lyder det i opslaget.

Fjordenhus er tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson, som også står bag regnbue-panoramaet i kunstmuseet Aros i Aarhus. Der er tale om en kontorbygning på 9.000 kvadratmeter. Fjordenhus kommer til at være Kirk Kapitals nye hovedkvarter i Vejle. De tre øverste etager er kontorer, hvorfor der er lukket for offentligheden. Resten af bygningen er åbent for folket, og her vil der være kunst udstillet.

Kirk Kapital er Lego-familien Kirk Johansens holding- og investeringsselskab.

Tidligere på dagen har byens borgmester, Jens Ejner Christensen (V) holdt velkomsttale sammen med Olafur Eliasson samt Kirk Johansen-brødrene.

BT forsøger at få en kommentar fra Wafande.