Lukas Graham vil have en af gruppens helt nye sange, et cover af rapperen XXXTentacions hit 'Sad', fjernet fra Spotify.

Og forsanger Lukas Forchhammer er vred over, at ingen havde fortalt den danske succesgruppe om den nu afdøde rappers blakkede fortid.

'Vores seneste cover af 'Sad' vil blive fjernet hurtigst muligt,' skriver Lukas Graham på Twitter.

Det vakte en del undren, da Lukas Graham udgav singlen, for XXXTentacions havde et problematisk forhold til offentligheden på grund af en sag om grov vold mod sin ekskæreste.

Arkiv. Lukas Graham. Foto: Jens Astrup Vis mere Arkiv. Lukas Graham. Foto: Jens Astrup

Men det var der ifølge Lukas Forchhammer ingen, der havde fortalt det danske band, før de indspillede coveret af 'Sad', som var et af sidste års største hits.

'Jeg kendte ikke til hans (XXXTentacion, red.) voldshistorik. Jeg er virkelig ked af den smerte, jeg har forårsaget. Og jeg er vred over, at ingen havde fortalte mig om det, før nu. Igen; jeg er virkelig ked af det,' skriver han på Twitter.

Man må sige, at sporene skræmmer. Bare spørg Alicia Keys.

For blot et par uger siden blev den berømte amerikanske sangerinde udsat for så massiv kritik, efter at have postet sin egen version af en af XXXTentacions sange på Twitter, at det fik hende til at fjerne sangen igen.

Our cover of SAD will be taken down ASAP. I had no knowledge of his violent history. I’m very sorry for the pain I’ve caused. And I’m angry no one let me know earlier. Again, I’m very sorry. — Lukas Graham (@LukasGraham) 26. januar 2019

XXXTentacion blev skudt i juni, men selv efter hans tragiske død mente mange, at han burde boykottes.

Spotify fjernede den amerikanske rapper fra samtlige playlister, men efter flere protester blev han tilføjet igen, skriver Soundvenue.

Lukas Graham er også aktuel med en anden helt ny sang på Spotify.

Det drejer sig om en genindspilning af hittet 'Love Someone', hvor Lukas Forchhammer synger duet med den svenske popstjerne Sabina Ddumba. Det er første gang, han indspiller en kærlighedssang sammen med en kvinde.