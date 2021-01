Volbeat-forsanger Michael Poulsen havde på fornemmelsen, at han sad med et hit, da 'For evigt' en nat dukkede op i hans hoved. At den siden blev synonym med håndboldsucces var dog lidt af en overraskelse, fortæller han med et grin.

»Jeg måtte lige dobbelttjekke med management og pladeselskab, om de havde lavet en tastefejl med nullerne, men den er god nok, haha,« lyder det fra den 45-årige danske rockstjerne, da B.T. har Michael Poulsen i telefonen i anledning af, at Volbeats fem år gamle hit 'For evigt' nu har rundet 45 millioner streaminger i Danmark og dermed scorer fem gange platin.

På global plan kan 'For evigt' prale af 230 millioner afspilninger, og Michael Poulsen er rørt over at have lavet et nummer, der nu bruges fra alt til bryllupper, begravelser – og håndbold. Forklaring følger til håndbolddelen.

Det var i forbindelse med albummet 'Seal The Deal & Let's Boogie' fra 2016, at Michael Poulsen en nat lå søvnløs med melodier flyvende rundt i hovedet. Han stod op, satte sig ind i stuen med sin akustiske guitar, og ret hurtigt kom omkvædet til ham.

Michael Poulsen. Foto: Pressefoto/ Universal Music Vis mere Michael Poulsen. Foto: Pressefoto/ Universal Music

»Jeg plejer jo at synge på engelsk, men fordi jeg prøvede at skrive til min kæreste – nu forlovede – begyndte jeg helt naturligt at synge på dansk,« fortæller Michael Poulsen om det første anslag til 'For evigt'.

»Der var noget magisk ved den. Jeg gik tilbage i seng og sagde til min kæreste – og det er første gang, at jeg har sagt sådan noget om vores sange – 'jeg tror, jeg har skrevet et hit'. Min kæreste sagde bare, 'det lyder spændende, men må jeg ikke godt sove?'«

Resten af nummeret skrev han færdig på en gåtur med sin hund dagen efter, og så var det, at Johan Olsen fra Magtens Korridorer kom ind i billedet.

I 2007 havde de med 'The Garden's Tale' fået et hit sammen, og de havde aftalt at gentage succesen, hvis det en dag faldt naturligt.

Johan Olsen fra Magtens Korridorer synger omkvædet på 'For evigt'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Johan Olsen fra Magtens Korridorer synger omkvædet på 'For evigt'. Foto: Nils Meilvang

Nu var der cirka gået ti år, og da Michael Poulsen så sad i køkkenet hos Johan Olsen og afspillede en demoversion af 'For evigt', lå det til højrebenet at lade ham synge på omkvædet igen.

»Johan begyndte at grine og sagde, 'det her bliver et hit',« mindes Michael Poulsen, der altså siden har kunnet se nummeret blive så populært, at det i 2019 blev blæst ud af højttalerne, når herrehåndboldlandsholdets scorede og siden vandt VM guld på hjemmebane i Jyske Bank Boxen i Herning.

»Det var lidt surrealistisk og noget af en overraskelse,« husker Michael Poulsen tilbage.

»Vi var i gang med at indspille en ny plade, da folk blev ved med at ringe og sende sms'er om, at den blev brugt til håndbold. Jeg kan godt lide sport og følger med, når jeg har mulighed for det, men når vi er på landevejen, er der ikke så meget tid til at se fjernsyn, og i tourbussen er det jo typisk amerikansk tv.«

Da håndboldherrerne i 2019 vandt VM på hjemmebane blev Volbeats 'For evigt' en del af soundtracket. Foto: Henning Bagger Vis mere Da håndboldherrerne i 2019 vandt VM på hjemmebane blev Volbeats 'For evigt' en del af soundtracket. Foto: Henning Bagger

Men de kunne godt fornemme, at 'For evigt' havde fået et helt nyt håndboldliv, så de spurgte deres producer, om ikke han havde et tv, så de kunne følge med.

»Vi blev lidt høje af det. De klarede sig jo også rigtig flot, og da vi kom hjem fra studiet, var det jo nærmest blevet en nationalsang. Der blev jeg sgu lidt våd på kinden.«

Med succes følger også en risiko for at dele vandene, og ligesom der er mange, der elsker Volbeat, er der også dem, der synes, det er sjovt at lave sjov med bandet og blandt andet 'For evigt'.

»Sådan er det jo med alle ting, der bliver anerkendt i visse højder, det kan man ikke undgå. Det skal man bare tage for hvad, det er, så det har jeg det fint med. Jeg har ikke været vidne til så mange ting,« lyder det fra Michael Poulsen, der tilføjer:

»Jeg synes jo for eksempel, at det er pissehamrende fedt og sjovt, at Sussi og Leo og Kandis pludselig tager 'For evigt' op. Det viser jo igen, hvor bredt sangen har ramt, så det kan jeg kun tage som en kompliment.«

Om der i fremtiden kommer et tredje samarbejde mellem Volbeat og Johan Olsen, der kan følge op på 'For evigt', må tiden vise. Michael Poulsen vil ikke afvise noget.

»Det kunne være sjovt, men det skal komme naturligt. Det må ikke blive forceret.«