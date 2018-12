Vis dette opslag på Instagram

Koncerten, der nu udgives som livealbum og koncertfilm under titlen ’Let’s Boogie! Live fra Telia Parken’, blev iscenesat som den helt store rockfest.

Udover gæsteoptrædener af flere stjerner fra heavymetal-scenen kiggede Johan Olsen, Mikkel Kessler og Lars Ulrich også forbi for at være med til festen.

»Det var fedt også at give en stor oplevelse for vores venner. Lars Ulrich gik jo bare ind og leverede, som han plejer, men der var en vild stemning backstage, og det var rørende at se, hvor meget det betød for hele holdet.«

Michael Poulsen oplever i dag, hvordan deres rockmusik nu pludselig er nået helt ud til kolonihaverne og spilles af alt fra Sussi og Leo til Kandis - hvilket han synes er 'super fedt'. Han forklarer, hvorfor det betyder ekstra meget for Volbeat at nå så bredt ud, at de kan fylde stadions.

»Vi ved, hvor meget arbejde vi har lagt i Volbeat, og hvad vi har måtte ofre af tid med koner, venner og familie. Det gælder for hele holdet omkring os. Det er så rørende at vide, at det har været det hele værd.«

Han understreger, at det ikke mindst er stort for Volbeat at se de mest loyale fans følge dem rundt i verden.

»Det er ofte de samme mennesker, der står på første række til vores koncerter. Mennesker som måske bruger hele deres sommerferie på at rejse rundt efter os. Det er vi dybt taknemmelige over.«

Til næste sommer indtager Volbeat et nyt dansk stadion, når de sammen med amerikanske Anthrax og Magtens Korridorer som support den 29. juni giver koncert på Ceres Park i Aarhus.