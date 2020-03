Det er ikke kun Kristian Jensen og de danske håndboldhaller, der er tossede med Volbeat.

Også amerikanerne har en forkærlighed for det danske rockband med Michael Poulsen i front.

Således har Volbeat netop slået rekord. For ottende gang indtager bandet nemlig førstepladsen på Billboards mainstream rock songs-hitliste.

Listen giver et overblik over de sange indenfor genren, der bliver spillet allermest i radioen. Det er første gang, et ikke-amerikansk band eller kunstner har besat førstepladsen på listen så mange gange.

Sangen, som Volbeat topper med, hedder 'Die to live' og stammer fra albummet 'Rewind, Replay, Rebound', som blev udgivet sidste år.

Rekorden overtager de fra selveste U2, der har ligget i toppen af listen syv gange, siden den blev en realitet i 1981.

Trods den fine rekord er der dog lang vej endnu, hvis Volbeat vil slå den samlede rekord - amerikansk eller ikke-amerikansk band til side.

For nuværende bestrides denne af de amerikanske bands Shinedown og Three Days Grace, der begge haft sange på førstepladsen 15 gange.