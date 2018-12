Selv store rockstjerner kan blive som små børn, når de møder deres idoler.

Den 31. oktober var bokselegenden Mike Tyson i Herning for at holde et foredrag med den danske boksestjerne Mikkel Kessler, og her fik Volbeats forsanger, Michael Poulsen, en af sine store drømme til at gå i opfyldelse.

Volbeat-forsangeren er nemlig kæmpe boksefan og har sammen med sin far altid fulgt sporten tæt.

Så da han fandt ud af, at et møde med selveste Mike Tyson var inden for rækkevidde, måtte han give det et skud.

Mikkel Kessler og Mike Tyson før deres fælles show i Herning. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mikkel Kessler og Mike Tyson før deres fælles show i Herning. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Han (Mike Tyson, red.) turnerede for nogle år siden rundt med et show om sin karriere, som han desværre ikke fik ikke lov til at optræde med i Danmark på grund af nogle af de domme, han har. Der lignede jeg en lille dreng, der ikke fik det, han havde ønsket sig i julegave. Jeg var helt slukøret,« fortæller Michael Poulsen med et højt grin.

Da Mikkel Kessler, som er gode venner med Michael Poulsen, så kunne fortælle, at Mike Tyson altså endelig kom til Herning, og at det var muligt at sørge for et lille møde, var Michael Poulsen fyr og flamme.

»Min kæreste har sagt, at jeg blev helt som en teenager. Jeg har fulgt Mike Tyson hele mit liv, så det var en drengedrøm at møde ham. Da det så endelig lykkedes, blev jeg 14 år igen og fuldstændig starstruck.«

Michael Poulsen fik taget et billede med sit idol og kort fortalt, at det var Volbeat, der havde lavet Mikkel Kesslers indmarch-sang. Derudover forærede han ham et Volbeat-album og en T-shirt.

Vis dette opslag på Instagram One of Michael’s biggest dreams came true yesterday by meeting this fine legendary champ of all time, @miketyson Et opslag delt af Volbeat (@volbeat) den 31. Okt, 2018 kl. 8.40 PDT

»Det var en kæmpe oplevelse og et fedt billede at have i gemmerne. Jeg har mødt mange af mine forbilleder både i musikmiljøet og inden for boksning, og jeg bliver lige starstruck hver gang. Heldigvis bærer de over med mig, haha.«

Talkshowet ’History of legends’ med Mike Tyson og Mikkel Kessler blev afholdt i MCH Herning Kongrescenter.

Michael Poulsen fik efterfølgende lov til at overvære talkshowet i selskab med sin kæreste og et par familiemedlemmer.

Rockstjernen og resten af Volbeat er for tiden aktuelle med livealbummet og koncertfilmen 'Let’s Boogie! Live From Telia Parken'.