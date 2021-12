»Det var fuldstændig uvirkeligt,« husker Volbeat-forsanger Michael Poulsen i dag tilbage.

Ligesom mange andre har han siden coronakrisens udbrud i foråret 2020 skullet omstille sig til en ny virkelighed med restriktioner, smittefare og en konstant risiko for aflysninger af aftaler.

I Volbeat-forsangerens tilfælde gik det i første omgang ud over en større turné i USA, og det var en bitter pille at sluge, fortæller han.

»Det har været frustrerende. På det tidspunkt spillede vi i nogle af de største arenaer og stadioner rundt omkring i verden og var først lige gået i gang med at promovere vores nye plade, så det var helt uvirkeligt pludselig at få aflyst alt på ubestemt tid.«

Michael Poulsen fortæller, at han med Volbeat altid har haft så meget fart på, at venner og familie ofte har opfordret ham til at tage et sabbatår for ikke at brække nakken af arbejdspresset.

Det er dog nemmere sagt end gjort, når man elsker det, man laver, men med coronapandemiens indtræden fik han ikke noget valg, og da de første frustrationerne havde lagt sig, blev han i stedet bekymret.

Ikke på egne vegne, men på samfundets, forklarer han.

»Vi er så godt stillet, så vi skulle nok klare os som band. Vi blev i stedet bekymret for de ældre i samfundet og de af vores kollegaer, der blev så hårdt ramt, at de var nødt til at spille hele tiden for at få hjulene til at løbe rundt.«

Volbeat. Foto: Ross Halfin Vis mere Volbeat. Foto: Ross Halfin

Da krisen var en realitet, tænkte Michael Poulsen, at han måtte få det bedste ud af situationen, og han erkender, at den ufrivillige pause da også førte gode ting med sig.

For det første fik han langt om længe god tid sammen med sin forlovede, Jeanet Carlsen, og deres fireårige datter, Ea, hjemme i Næstved.

Derudover blev familien udvidet, da hans søn, Aaron, kom til verden 13. april i år, og Michael Poulsen nyder at have været far på en helt ny måde.

»Det har været rart ikke hele tiden at skulle flyve frem og tilbage, men at kunne være far på fuldtid,« fortæller han.

Michael Poulsen med sin forlovede Jeanet Carlsen og deres fireårige datter Ea. Vis mere Michael Poulsen med sin forlovede Jeanet Carlsen og deres fireårige datter Ea.

Da Michael Poulsen som nævnt har svært ved at slippe sit arbejde, kunne han dog ikke sidde helt stille uden at lave musik, så på et tidspunkt kom han kækt til at love sit pladeselskab, at der allerede var et nyt Volbeat-album på vej.

»Bagefter tænkte jeg: 'Hvad er det, jeg lige har sagt?'« griner Michael Poulsen.

»Jeg synes jo lige, jeg havde smækket døren til studiet, da vi færdiggjorde det forrige album, men så måtte jeg jo se, hvad der kom ud af guitaren.«

Med de mange koncertaflysninger og den nye mængde fritid trængte Michael Poulsen imidlertid at få brændt en masse energi af, så det blev ikke noget problem at komme i gang med arbejdet.

Michael Poulsen har ofte haft 4-årige Ea og hans forlovede Jeanet med til hans koncerter. Vis mere Michael Poulsen har ofte haft 4-årige Ea og hans forlovede Jeanet med til hans koncerter.

»Vi hyggede os virkelig med det, og det var, som om der ikke var noget pres. Man havde bare sit øvelokale og sin guitar, og inden vi havde set os om, var der gået tre måneder, og så havde vi skrevet 'Servant of The Mind',« fortæller Michael Poulsen med henvisning til Volbeats nye album, der udkom fredag.

Tilbage i oktober var Volbeat tilbage i USA for spille en række nye koncerter ovenpå sidste års aflysninger, men det var ikke udelukkende en god oplevelse, fortæller Michael Poulsen.

»Det var selvfølgelig fedt at være i gang igen, og vi kunne også mærke, at fansene var i underskud af musik og underholdning, men USA virkede ikke klar til at få besøg.«

Han uddyber:

Michael Poulsen. Foto: Ross Halfin / Pressefoto Vis mere Michael Poulsen. Foto: Ross Halfin / Pressefoto

»Der var så mange restriktioner, og der var flere gange, hvor vores eget medbragte sikkerhedshold testede det lokale spillesteds folk positive for corona. Når man ikke lige stod på scenen, så var dagene godt nok fyldt med mange praktiske udfordringer.«

Volbeat tager i starten af det nye år hul på en ny verdensturné med start i USA, som de for tiden krydser fingre for bliver gennemført.

Derudover kan Michael Poulsen se frem til sit forestående bryllup.

»Vi vil rigtig gerne holde et stort bryllup, og datoen er sat, men den venter vi lidt med at offentliggøre endnu. Det bliver en god fest, og tro mig, min kære forlovede er i fuld gang med forberedelserne,« griner han.