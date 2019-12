'Jysk håndboldmusik', 'Dansktop forklædt som rock'.

Volbeat har i den seneste uge spillet i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København. De begejstrer tusindvis af fans, men det er også et band, der bliver lavet sjov med.

Det gik blandt andet ud over Venstres Kristian Jensen, da han efter koncerten i Herning i begejstring på Twitter erklærede, at Volbeats 'For evigt' var sin generations 'Rabalderstræde'.

Her gik musikpolitiet til angreb og skrev ting som 'Eller måske din generations Kandis', 'Herning og Volbeat, ultimativt dårlig stil, 'Volbeat er rock til det Rasmus Seebach lyttende folk'.

Hvad siger Volbeat-fansene selv? Hvorfor er de fans, og hvilken musik synes de selv er lidt pinlig at høre? B.T. spurgte en håndfuld af dem, der var tilmeldt koncerten i Royal Arena:

Steen Wulff

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Fordi de spiller en god omgang hård rock/lidt metal, og det kan jeg godt lide. De har et godt sceneshow og nogle gode gæstesolister med på nogle af deres numre.«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Det skuffer lidt. Det er ikke hårdt nok og deres riffs kører lidt i samme spor.«

Volbeat deler jo vandene – hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

»Det har jeg det så okay med. Det er heller ikke alle, der holder af Sussi og Leo.«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

»Medinas tekster okay, men musikken er dårlig. Det samme med Pink.«

Steen Wulff, Solrød Strand. Foto: Privatfoto

Helene Brusch Pedersen:

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Musikken er ærlig og nøgen. Bandet har formået at gøre det på sådan måde, at man ikke bare er et publikum, men at man føler, man bliver værdsat som fan og menneske. Måske lidt mindre nu end for et par år siden. Musikken går direkte ind i min krop og gør mig både rolig, glad og ked af det og festlig, ja hele paletten.«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Jeg skulle høre den nyeste lidt flere gange for at forstå den. Syntes først den var lidt atypisk for Volbeat. Nu har jeg forstået. Den måde de blander genrerne på, er jo Volbeat. Og de kommer suverænt igennem hver og en genrer på en sublim måde. Michaels stemme klarer det hele. Han er simpelthen så dygtig til den måde, han bruger sin stemme på og syntes også, det kommer frem på det nyeste album.«

Hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

»Det forholder jeg mig ikke til. Jeg ved, hvad de gør for mig, og det er det vigtigste.«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

»Da jeg hørte musik før i tiden, hørte jeg alt, men mine jævnaldrende syntes, jeg var lidt underlig, da jeg også hørte musik fra mine forældres tid midt i 80’ernes disko-tid. Klassisk var heller ikke lige dem.«

Er du fan af Volbeat?

Christina Jørgensen:

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Jeg er fan af Volbeat fordi de laver super god musik, og hvem skulle man ellers være fan af«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Deres seneste album er lidt anderledes end tidligere, men et godt album. Og vi forandrer os jo alle sammen.«

Hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

«Dårlig stil - har folk ikke selv et liv, så går det ud over andre. Misundelse er en grim ting..«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

«Øhh.. Citybois.«



Micala Mortensen:

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Jeg har været fan af Volbeat i mange år, og det er jeg fordi, at de altid kan lave en brag af en fest til deres koncerter. Samt synes jeg, at deres musik er en god blanding af både lidt hård og blød rock - Ganske enkelt så bliver jeg bare altid i godt humør af at høre deres musik.«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Jeg må indrømme, at jeg ikke har hørt deres nye album så meget som deres tidligere albums.«

Hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

»Volbeat deler helt klart vandene, men personligt er jeg ligeglad med andres holdninger. Jeg hører nu engang det musik, som gør mig glad, og så må andre jo bare sætte noget andet på, hvis Volbeat ikke lige er deres lyd.«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

»Jeg hører ikke musik, som jeg ikke selv kan "stå inde for." Derfor er jeg ikke flov over at lytte til de kunstnere, jeg gør - hverken Volbeat eller andre.«

Micala Mortensen

Lone Dale:

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Fordi de laver noget fed musik og kommer ud over scenekanten til deres koncerter. Meget nærværende band.«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Mega fan af det nye album.«

Hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

»Det er muligt, at jeg har sovet i timen, men jeg har ikke hørt nogle gøre grin med dem.«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

»Jeg er ikke typen, der bliver pinligt berørt over noget. Hvis der er noget, jeg godt kan lide at høre, så gør jeg det ligegyldigt hvad, andre måtte mene. Det er deres problem.«

Lone Dale.



Ole Bistrup

Hvorfor er du fan af Volbeat?

»Jeg kan godt lide melodisk, tung rock, som 'Guitar Gangster' og 'Seal the deal'-albummene.«

Hvad synes du om deres seneste album?

»Umiddelbart bryder jeg mig ikke så meget om 'Rewind, rebound og replay'. Har hørt den en gang og husker jeg tænkte, at det var lidt blidt og tøset.«

Hvordan har du det med, at mange synes, det er sjovt at gøre grin med Volbeat?

»Jeg bryder mig generelt ikke om, når der gøres grin med nogen, hvis det er ondskabsfuldt eller nedgørende. Det samme gør sig gældende med Nickelback, og dem kan jeg også godt lide. Det er sølle og må dække over egen utilstrækkelighed eller lave selvværd.«

Hvilken slags musik synes du, at det er lidt pinligt, at du selv godt kan lide at høre?

«Måske Thomas Helmig og Nik & Jay, men mest fordi de også er genstand for drillerier, men det afholder ikke mig fra at høre dem, de er jo begge garanter for en fest.«

