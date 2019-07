Lørdag middag dansk tid bliver New Orleans i staten Louisiana i USA ramt af orkanen Barry.

Det sker også, mens det verdenskendte rockband The Rolling Stones er i byen - og de har tænkt sig at blive.

Bandets forsanger Mick Jagger skriver i et tweet, at The Rolling Stones har tænkt sig at blive, men bandets planlagte koncert bliver rykket fra søndag til mandag.

'New Orleans vi bliver fanget i en 'crossfire hurricane', men vi bliver for at spille koncert mandag aften, så pas på jer selv og så ses vi der,' skriver Mick Jagger på Twitter med en tydelig reference til The Rolling Stones-nummeret 'Crossfire Hurricane'.

New Orleans we’re going to be caught in a crossfire hurricane but we’re staying to play the show on Monday night, so stay safe and see you all then. pic.twitter.com/zLitvNqwS9 — Mick Jagger (@MickJagger) July 12, 2019

Byen New Orleans blev tilbage i 2005 ramt af orkanen Katrina, der medførte enorme ødelæggelser, og meterologen Benjamin Schott mener, at orkanen Barry, der rammer lørdag, også bliver voldsom.

»Den tropiske storm Barry er en farlig og livstruende storm. Rekordstore oversvømmelser er en mulighed,« siger han ifølge Reuters.

Særligt har man lige nu øje på Mississippi-floden, der går gennem byen og grundet meget regn allerede er over sit vanlige niveau. Og eventuelle store vandmasser kan have store konsekvenser for byen.

Hele byen er nemlig beskyttet af diger og dæmninger, og skulle de briste, så ender hele byen med at komme under vand. Det var det, der skete med Katrina i 2005.