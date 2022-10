Lyt til artiklen

Til foråret kommer Sam Smith Danmark for at give koncert i København.

Verdensstjernen er især kendt for ballader og hits som 'Stay With Me' og 'I’m Not The Only One', men kommer stensikkert også til at spille nye hits.

Koncerten annonceres nemlig som en del af en verdensturné i forbindelse med sangerens kommende album 'Gloria', der udkommer 27. januar.

Førstesinglen 'Unholy' blev dog allerede udgivet i september og gik lynhurtigt viralt, da Sam Smith og tyske Kim Petras, som medvirker på nummeret, offentliggjorde en musikvideo, som senere blev en kæmpe dansetrend på TikTok.

Den kommende koncert finder sted i københavnske Royal Arena 29. april, men billetterne sættes allerede til salg 27. oktober klokken 11.

30-årige Sam Smith var senest i Danmark i 2018.

Her var det også Royal Arena, der fik æren af at lægge scene til den succesfulde brite.