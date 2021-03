Der er krig i den amerikanske musikbranche, og nu har en af de allerstørste stjerner fået nok.

I de senere år er USAs vigtigste musikpris, Grammy Awards, blevet beskyldt for både racisme, sexisme og generel dårlig behandling af minoriteter.

Når 2021-udgaven i år afholdes natten til mandag, bliver det derfor blandt andet uden den canadiske superstjerne The Weeknd på tilskuerpladserne, der har meddelt, at han fra nu af vil boykotte showet.

»På grund af de hemmelige komiteer vil jeg ikke længere tillade, at mit pladeselskab sender min musik ind til The Grammys,« udtaler han blandt andet til New York Times med henvisning til prisshowets anonyme komiteer, der bestemmer, hvem der skal nomineres.

The Weeknd har storhittet med sit seneste album 'After Hours' og var af mange anset som favorit til at vinde flere af hovedpriserne. Da han i november opdagede, at han slet ikke var nomineret, skrev han på Twitter:

»Grammys er fortsat korrupte. I skylder mig, mine fans og musikindustrien noget gennemsigtighed.«

Han uddybede sin kritik i et interview med musikmediet Billboard, hvor han blandt andet blev spurgt, om han mente, Grammy-komiteen var racistisk.

»Jeg tror, at det eneste rigtige svar er, at i de sidste 61 år med Grammyerne er der kun ti sorte, der har vundet årets album-kategorien. Jeg vil ikke have, at det skal handle om mig. Det er bare et faktum,« lød det fra popstjernen, hvis forældre oprindeligt kommer fra Etiopien.

Og han står ikke alene.

Af forskellige årsager har nogle af de største stjerner boykottet showet – blandt andet Kanye West, Drake og Frank Ocean.

I 2017 beskyldte Drake, hvis far er afroamerikaner, showet for at sætte ham i bås som rapper på grund af hans hudfarve, og han blev væk for i stedet at give koncert i Manchester.

Samme år meddelte Frank Ocean, der også har afroamerikanske rødder, at han ikke ville indstille sine to seneste album. Han har angiveligt haft en fejde med Grammy-folkene siden 2013, hvor hans optræden blev stemplet som akavet af showets bagmænd.

De er også sure: Tidligere medlem af One Direction Zayn Malik anklager blandt andet komiteen for at være modtagelige over for bestikkelse og skrev forleden på Twitter: 'Medmindre man uddeler håndtryk og sender gaver, så bliver man ikke overvejet til en nominering. Til næste år sender jeg jer en kurv med konfekture (slik og søde sager, red.).' Justin Bieber har også valgt at boykotte årets uddeling. Han er nomineret, men i den forkerte kategori, mener han. Han er ifølge et Instagram-opslag sur over, at hans seneste album ikke er nomineret i R&B-kategorien. Helt tilbage i 1991 valgte Sinéad O'Connor også at blive væk. Hun hittede stort med 'Nothing Compares 2 U', men mente, at man fokuserede alt for meget på kommerciel succes, og derfor gad hun ikke være med.

Kanye West er generelt bare sur på den amerikanske musikindustri, hvilket han i efteråret viste ved at uploade en video på Twitter, hvor han tisser på en af sine Grammy-statuetter.

I 2017, året hvor Drake altså blandt andet blev væk, blev komiteen i flere store medier også kritiseret for at kåre Adeles album '25' til årets album foran Beyoncés politiske 'Lemonade'. Adele selv nærmest undskyldte i sin takketale, at hun havde vundet.

Flere påpeger, at den seneste afroamerikanske artist, der har vundet årets album, var Herbie Hancock tilbage i 2008 – og det med et Joni Mitchell-hyldestalbum. I år er Beyoncé dog storfavorit med flest nomineringer.

Formanden for Grammy-uddelingen, Harvey Mason jr., udtaler i forbindelse med The Weeknds seneste kriik til New York Times:

»Jeg vil sige, at vi konstant udvikler os. Og i år ligesom tidligere år vil vi undersøge nøje, hvordan vi kan forbedre vores prisuddelingsproces, inklusive komiteerne, der gennemgår nomineringer.«

Trods kritik kan Grammy-folkene dog glæde sig over, at Taylor Swift, der af uvisse årsager har boykottet showet siden 2016, i år har valgt at gøre comeback.