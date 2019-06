Kan du huske popbandet Keane? Efter seks års ufrivillig pause genopstod de britiske verdensstjerner lørdag aften på årets Northside festival, og forsanger Tom Chaplin havde en god grund til at være særlig lykkelig.

Den 40-årige frontmand har nemlig kæmpet med et faretruende kokainmisbrug, som for et par år siden var ved at slå ham ihjel.

Keane slog igennem tilbage i 2004 med albummet ’Hopes and fears’, der med hitsingler som ’Somewhere Only We Know’ og ’Everybody’s Changing’ gjorde dem til et af de hotteste nye popbands i verden

De solgte millioner af album, blev udråbt til det nye store britiske band efter idoler som The Beatles og Oasis, men allerede i 2006 røg Tom Chaplin dog første gang i kokainfælden og måtte igennem et forhandlingsforløb.

Keane på Northside. Foto: Helle Arensbak

Da Keane senere gik på pause, og Tom Chaplin begyndte arbejdet på sit soloalbum, kunne han ikke stå for presset og begyndte igen et kokainmisbrug, der var så alvorligt, at han i 2015 var lige ved at dø af en overdosis.

Men han overlevede, fik psykologhjælp og kom ud på den anden side, og lørdag aften kunne en ovenud lykkelig Tom Chaplin sammen med resten af sit band genstarte karrieren på Northside i Århus med deres første koncert siden 2013.

»Det er så stort, at I er her. Efter så mange års pause, er man bange for, om man er blevet glemt, om I kan huske vores sange – og så synger I bare med på det hele,« storsmilede Tom Chaplin fra scenen.

Han underholdt med historier om, hvordan de havde brugt dagen i Århus på en pub ved navn Sherlock Holmes, og undskyldte at han nævnte København, men at det altså var der, de for mange år siden spillede deres allerførste koncert i Danmark på Vega.

Keane-fans på Northside. Foto: Helle Arensbak

Tom Chaplin fyldte i marts 40 år, og han har fået en del flere grå hår på toppen, siden Keane sidst var på turné, men han havde publikum i sin hule hånd med sit højenergiske sceneoptræden, der minder om et one-man-boyband med knyttede næver og storladne omkvæd.

Keane spillede alle de gamle hits, samt et par nye numre fra et kommende efterårs-album.

Efter at have takket mange gange for at måtte indlede verdensturneen i Århus, forlod Keane scenen og drager nu resten af året på stor Europa og USA-turné.