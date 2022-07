Lyt til artiklen

Verdens største radiobrand kommer ikke længere til at sende i Danmark.

Lige om lidt kan man nemlig ikke længere høre radiokanalen Radio Energy (NRJ) herhjemme, bekræfter NRJs direktør, Philip Lundsgaard, overfor B.T.

»Jysk Fynske Medier overtager NRJs frekvenser fra og med 1. august. Så NRJ i Danmark lukker,« fortæller direktøren.

Han forklarer, at man hos radiobrandet havde søgt – og fået afslag – på FM 5-udbuddet.

Philip Lundsgaard er ejer af Radio Energy (NRJ) og har i mange år været radiovært på stationen. Men nu overgår radiogiganten til at fokusere på at sælge tv-reklamer og lukker sin danske sending med salget af sine frekvenser til Jysk Fynske Medier. Vis mere Philip Lundsgaard er ejer af Radio Energy (NRJ) og har i mange år været radiovært på stationen. Men nu overgår radiogiganten til at fokusere på at sælge tv-reklamer og lukker sin danske sending med salget af sine frekvenser til Jysk Fynske Medier.

Dermed kunne man have brugt den femte jordbaserede FM-kanals frekvenser til at sende sin musikradio.

Men i stedet løb Bauer Media med sendetilladelsen, som blev tildelt af Radio- og tv-nævnet 1. juli i år.

Derfor har man helt valgt at stoppe den danske del af det verdensomspændende radiobrand NRJ.

»Vi vil hellere lægge fokus på at sælge tv-reklamer, for det er ikke lige så svært. Det er der en meget bedre forretning i for os, så det er derfor, vi gør det,« fortæller Philip Lundsgaard, direktør i NRJ.

Jysk Fynske Medier kommer til at bruge NRJs frekvenser til at lave og sende en københavnsk udgave af musikradiostationen Classic.fm.

Den formentligt mest kendte vært på Radio Energy (NRJ) herhjemme må tænkes at være den tidligere 'Paradise Hotel'-vært Rikke Gøransson, der forrige år fik programmet 'Breakfast Club' med Kasper Kierkegaard.