Stribevis af hits og stribevis af ulykker

Når man nu har vundet en Oscar og adskillige Grammy-priser og desuden er god for 1,2 milliarder kroner, så må livet da være en dans på roser.

I Phil Collins tilfælde er svaret et klart nej.

I stedet kandiderer den 69-årige Genesis-sanger nu til titlen som verdens uheldigste rockstjerne.

Lige nu forhindrer bevæbnede vagter såldes Phil Collins i at komme ind i hans eget hus i Miami, Florida.

Phil Collins og hans daværende kone, Orianne Cevey. I dag er Collins' 'er-hun-ikke-yndig-blik' nok knap så varmt. Foto: FABRICE COFFRINI - AFP

Damen bag 'besættelsen' af luksuspalæet, der før tilhørte Jennifer Lopez, er ingen ringere end Collins' ekskone Orianne Cevey.

Efter skilsmissen i 2008 var de to ellers begyndt at date igen. Men så glemte Collins' ekskone lige at fortælle, at hun under en nylig tur til spillebyen Las Vegas var blevet gift med den den kun 30 år gamle musiker Thomas Bates, der nu også hygger sig i Collins luksusbolig – bag nye låse og adskillige bevæbnede vagter.

Orianna Cevey nægter at forlade stedet, hvor Phil Collins også opbevarer sine masteroptagelser, hjemmestudie, musikinstrumenter og souvenirs fra hele karrieren – fra Genesis til solohittet 'In the Air Tonight'.

Og selv om alt dette kan virke overvældende i sig selv, er det blot toppen af det isbjerg, der udgør Collins' problemer.

På grund af sit dårlige helbred sidder Phil Collins ned, når han optræder. Foto: Christoph Schmidt - AFP

I år 2000 mistede Phil Collins således først hørelsen på sit ene øre. Efter en rygoperation i 2009 mistede han følelsen i samtlige fingre, så han nu kun kunne spille på trommer, hvis trommestikkerne blev tapet fast.

I 2010 indrømmede den succesfulde komponist, sanger, trommeslager og skuespiller, at mindreværdskomplekser og en dyb depression havde fået ham til at overveje selvmord.

Sideløbende gjorde Collins alkoholisme livet svært for både ham selv og familien – blandt andet de hans to sønner på 15 og 19, som han har med Orianna Cevey. Og en nyopdaget sukkersyge førte snart til en betændt byld på højre fod.

Endnu en rygoperation og endnu et langvarigt hospitalsophold gav ydermere det, lægerne kalder en 'dropfod', hvor foden er fastlåst i en nedbøjet stilling.

Phil Collins, hustruen Orianne og deres første søn, Nicholas. I dag er sønnen 19. Og han spiller trommer i faderens band. Foto: LIONEL DERIAZ - AFP

Samme dropfod gjorde det umuligt for Phil Collins at gå og stå normalt. Stemmen fungerer dog stadig fornemt. Og ved en række comebackkoncerter i 2016 under titlen 'Not Dead Yet' valgte Collins at sidde ned, mens han optrådte. Hans ældste søn spillede nu trommer.

Comeback-glæden var dog kort. Således faldt Phil Collins to gange på grund af dropfoden. Han slog sit hoved så alvorligt, at den resterende turné blev aflyst.

I dag er Phil Collins tilbage i sit fødeland, England, hvor han venter på rettens ord i Miami.

Oveni de knap 300 millioner kroner, Phil Collins betalte i forbindelse med sin og Orianne Ceveys skilsmisse i 2008, forlanger ekskonen nu yderligere 110 millioner kroner, før hun og den nye ægtemand forlader luksuspalæet, som Collins købte i 2016.

Genesis anno 2006: Tony Banks, Phil Collins og Mike Rutherford. Foto: CARL DE SOUZA - AFP

Under et retsmøde i onsdags blev parter enige om én ting: Phil Collins' instrumenter, masterindspilninger – både nye og gamle – samt souvenirs fra en 50-årig karriere skal nu opmagasineres, mens retssagen går videre. På god amerikansk manér har de forhenværende ægtefæller nemlig sagsøgt hinanden.

Hvis man lægger både Genesis og solokarrieren sammen, har Phil Collins ifølge Wikipedia solgt over 350 millioner plader.

Dette imponerende tal placerer Collins i en ekslusiv poplegende-klub, hvor de eneste to andre medlemmer hedder Paul McCartney og Michael Jackson.

»Jeg har haft en fantastisk karriere. Men til tider er den kommet med en tung pris,« sagde Phil Collins til undertegnede under et telefoninterview i 2010.

Phil Collins, konen Orianne og deres nyførste søn nummer to, Matthew. Foto: POOL - Reuters

Her hentød den i dag 69-årige rocklegende ikke alene til sit helbred. Som gigantstjerne med musik, der appellerer til alle, får man nemlig også modstandere – eller 'haters' på nydansk.

Således var det i flere år nærmest moderne for yngre rockstjerner at hade Phil Collins, mest af alt bare fordi han er Phil Collins.

Blandt andet ryddede Oasis' Noel Gallagher samtlige forsider, da han på højdepunktet af sin karriere erklærede: 'Alle hader det røvhul, fucking Phil Collins. Og det er der god grund til.'

Ledende magasiner og aviser som Rolling Stone og New York Times har i mellemtiden brugt omfattende spalteplads på at forsvare Phil Collins' omfattende bagkatalog, der både omfatter hits som 'In the Air Tonight' og 'Against All Odds' samt mere svært tilgængelige tang som jazz-fusion-gruppen Brand-X og arbejdet med Brian Eno.

Hadet til Phil Collins lader dog til i visse cirkler at leve i bedste velgående. Og i dag er det ekskonen Orianne, der har overtaget posten som leder af anti-Phil-koret.