Det kommercielle radiobrand NRJ (Energy) kommer tilbage til Danmark og går i luften torsdag d. 1. november.

Stationen med sloganet 'hit music only', vil sende til det meste af Sjælland - i starten uden reklamer.

Det oplyser NRJ Danmark i en pressemeddelelse, hvor stationens ejer Philip Lundsgaard udtrykker sin begejstring for projektet:

»Jeg har ikke ord der kan beskrive, hvor glad og hvor spændt jeg er. Vi skal i Danmark lave vores udgave af verdens mest aflyttede radiobrand og det forpligter ud over alle grænser,« siger Phillip Lundsgaard.

Han har sammen med Lars Nielsen, der ejer TVR Media og står bag stationen Nord FM, blevet enige med franske NRJ Group om at lave en dansk udgave af NRJ.

Danmark bliver derfor det 18. land, som det franske radiobrand sender i.

Brandet eksisterer allerede i vores nabolande Sverige, Norge og Finland, og i pressemeddelelsen står der, at NRJ har 27 millioner ugentlige lyttere.

Men det er ikke første gang, at NRJ sender i Danmark.

Mange kan måske huske den kendte jingle 'NRJ' fra 2000'erne, da radiobrandet sendte popmusik og andre kendte hits til danskerne.

Kanalen eksisterede i 15 år, men forsvandt fra de danske FM-bånd i maj 2013.

Men nu vender NRJ stærkt tilbage, fortæller brandets internationale direktør Richard Mazeret.

»Med Danmark fortsætter vi med at opbygge det største radionet i Europa, og vi vil være i stand til at implementere strategiske synergier i Norden, som gør det muligt at bringe noget nyt, dynamisk og spændende til lytterne i Danmark,« siger Richard Mazert, CEO NRJ International, i firmaets pressemeddelelse.

Det er endnu ikke blevet offentliggjort, hvem der skal være vært på den nye radiostation, men firmaet oplyser, at de snart vil blive præsenteret.

NRJ kan i fremtiden høres på 88,6, 88,2 og 107,1 mzh, samt på Facebook, app, dab og NRJ's hjemmeside.