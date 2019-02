Et løfte om gratis øl var lige ved at komme i karambolage med reglerne under dette års danske Melodi Grand Prix.

Derfor har Tuborg måttet trække et tilbud om at give en omgang, hvis bandet Humørekspressen vinder det danske Melodi Grand Prix lørdag, tilbage, da det var lige rigeligt på kant med afstemningsreglerne.

Det oplyser Anne Dorte Beck-Nielsen fra Tuborg Marketing i en pressemeddelelse.

I januar indledte bandet, der består af rapperne Pharfar og Klumben, musikeren og tv-værten Chapper og Panamah-guitaristen Peter Lützen, i samarbejde med Tuborg en landsdækkende bodegaturné, hvor de lægger vejen forbi 17 bodegaer.

Hvem vinder?

Efterfølgende lovede Tuborg at 'give en omgang' på bodegaerne, hvis bandet - der følger i fodsporene på den musikalske arv fra John Mogensen og dansktopgenren - vinder Melodi Grand Prix.

Men da det risikerer at påvirke det endelige stemmeresultat, er tilbuddet blevet trukket tilbage.

»Initiativet var ment som hjælpende hånd til bodegaerne og ren kærlighed til Melodi Grand Prix. Tuborg og musik hører sammen, og vi elsker Melodi Grand Prix på Tuborg. Desværre var initiativet på kant med afstemningsreglerne, og dem skal vi selvfølgelig overholde,« siger Anne Dorte Beck-Nielsen i pressemeddelelsen.

På et pressemøde fredag fortæller medlemmerne af Humørekspressen, at det 'er fair nok', at man ikke kan give en omgang, da man skal overholde reglerne.

»Det er klart, at hvis der er noget juridisk, der ikke helt passede, så skal det bare stoppes. Det er det så blevet, og det er vi glade for,« fortæller Peter Lützen og fortsætter:

»Det vigtigste er bare, at alle heste traver rent.«

Du kan se Humørekspressen synge sangen 'Dronning af baren' lørdag aften klokken 20:00, når Melodi Grand Prix bliver vist på DR1.

God fornøjelse - og husk at printe vores stemmeseddel ud, så du er klar.