Planlægger du en hotelovernatning i Liverpool under Eurovision i næste måned? I så fald kommer du til at betale en dyr omgang.

Hotelpriserne er nemlig stukket helt af i anledningen af, at turister fra hele Europa rejser til byen for at opleve sangkonkurrencen.

En gennemsnitlig overnatning for en person 13. maj, hvor finalen finder sted, på et hotel koster omkring 2.275 pund, hvilket svarer til godt og vel 19.000 danske kroner.

Det skriver BonusCodeBets, som ifølge norske VG har foretaget en analyse af hotelpriserne.

Reiley repræsenterer Danmark ved Eurovision. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Reiley repræsenterer Danmark ved Eurovision. Foto: Ida Marie Odgaard

B.T. har også foretaget et kig på Booking.com, hvor man kan se enkelte priser for hotelovernatninger.

Den billigste mulighed – som man kan booke lørdag klokken 18 – koster 1300 kroner. Men så skal man også køre en halv time til Liverpool Arena, hvor showet finder sted.

Den dyreste koster svimlende 170.000 kroner.

Hvis man synes, hotelpriserne er lige i den dyre ende, kan man rette blikket mod AirBNB som et noget billigere alternativ.

Her koster en gennemsnitlig overnatning 579 pund – godt og vel 5.000 danske kroner.

Ifølge VG hævede hotelbranchen i Liverpool sine priser i det øjeblik, byen blev udpeget som årets Eurovision-værtsby.

Priserne er angiveligt steget med svimlende 383 procent sammenlignet med en normal weekend.

»Hotelpriserne er helt forfærdelige i år. Når en billetpakke til fansene derudover koster 12.000 norske kroner (7.860 kroner, red.) for de bedste billetter, har det betydet, at det er rekordfå personer, som ser liveshowene,« siger Morten Thomassen, der er den norske Melodi Grand Prix-formand.

Eurovision finder sted i dagene 9.–13. maj – med semifinaler 9. og 11. maj.

Egentlig skulle Ukraine, qua sidste års sejr, have holdt showet. Men grundet Ruslands invasion af landet, har man givet Storbritannien og Liverpool opgaven.

Det danske bidrag kommer fra kunstneren Reiley, som optræder med sangen 'Breaking My Heart'.

Han optræder i den anden semifinale 11. maj.