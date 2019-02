Det er nogle store sko, den danske sangfugl Leonora Colmor Jepsen skal forsøge at fylde ud.

Det er nemlig fjerde gang, vindersangen til Dansk Melodi Grand Prix er blevet forfattet af sangskriveren Lise Cabble, og de tre tidligere gange er sangen endt i top-5 ved den store Eurovision-finale – eller allerøverst på podiet.

Det er dog ikke, fordi den blot 20-årige Leonora føler sig sat under pres af den grund, efter hun lørdag aften – siddende på en stor stol – charmerede sig til en sikker sejr med sin finurlige og enkle sang 'Love Is Forever'.

»Det er jo bare betryggende og fantastisk, at hun (Lise Cabble, red.) har fået nogle gode resultater tidligere,« fortæller Leonora til B.T. dagen efter.

Lise Cabble Med Leonoras sejr lørdag aften er det nu fjerde gang, at sangskriveren Lise Cabble har skrevet vindersangen. – Første gang var i 1995 med Aud Wilkens 'Fra Mols til Skagen'. Den endte på femtepladsen ved Eurovision. – Anden gang var i 2011 med A Friend in Londons 'New Tomorrow'. Den endte også på femtepladsen ved Eurovision. – Tredje gang var i 2013 med Emmelie de Forests 'Only Teardrops'. Den endte med at stryge helt til tops og vinde.

Selv om hun ikke føler sig sat under pres, mener hun, at hendes sang har gode chancer for at opnå en god placering, når Eurovision afholdes til maj i Tel Aviv i Israel.

»Jeg aner ikke, hvad jeg skal have af forventninger til Eurovision. Nu tror jeg bare, at vi går efter at komme i finalen, og hvis vi kommer i finalen, så vil vi selvfølgelig gerne deropad,« siger hun.

Tror du, I kan vinde?

»Det tror jeg.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hun er ikke den eneste, der mener, at hun har gode chancer.

Også DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, var begejstret over, at det netop er Leonora, der skal repræsentere Danmark.

»Jeg synes, det er ret fantastisk, at vi skal have Leonora til at repræsentere Danmark, for jeg synes, det er et meget nordisk og dansk nummer, egentlig,« siger han og fortsætter:

»Nu har jeg ikke hørt alle de andre sange endnu, da det ikke er dem alle, der er fundet, men jeg tror, hun kommer til at skille sig ud, og hun brænder igennem på en helt særlig måde. På sin egen måde. På en dansk måde.«

Af den grund glæder han sig 'sindssygt meget til, at europæerne skal høre Leonoras nummer'.

Han mener også, at sangen kan leve op til sidste års placering, hvor sangeren Rasmussen med det vikinge-inspirerede nummer 'Higher Ground' sluttede på niendepladsen i finalen.

»Jeg tror sagtens, vi kan komme derop igen,« siger han og tilføjer:

»Eller måske ikke 'sagtens', for der skal arbejdes for det. Men jeg tror helt sikkert på, at vi får en finaleplads.«

Om der kommer til at ske ændringer i selve sceneshowet – blandt andet om den store stol følger med – er endnu for tidligt at sige noget om.

På de sociale medier kritiserede flere brugere, at hun 'stirrede' meget ind i kameraet under sin optræden. Også for meget.

»Jeg har prøvet at arbejde på at være lidt mindre stirrende, men ja, det er meget af tiden, jeg skal kigge ind i kameraet,« fortæller Leonora med et grin.

»Nu har jeg ikke haft så meget tid til at orientere mig (på de sociale medier, red.), men folk må jo have deres mening, og jeg stirrer ind i kameraet – det gør jeg – men så må man jo prøve at gøre det så levende, man kan.«

Indtil videre forventer hun, at hendes show i Tel Aviv bliver meget, som det var i Herning.

»Nu skal vi lige finde ud af, hvad folk har sagt om det, men der er jo altid plads til finjusteringer,« siger hun og slutter:

»Vi har ikke nået at snakke så meget om det, men umiddelbart tror jeg, vi kører det meget som i går (lørdag, red.).«

Eurovision finder sted fra 14. til 18. maj i Israel. Leonora skal synge i den anden semifinale, 16. maj.