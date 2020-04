En ting ligger helt fast, efter Mette Frederiksen mandag forlængede forsamlingsforbuddet til og med august: Der bliver ingen festivaler i Danmark til sommer.

Hvordan fremtiden ser ud for de danske festivaler, er dog en helt anden og mere uklar sag.

Selv om B.T. har talt med en ekspert, som spår, at nogle festivaler vil gå konkurs på grund af coronakrisen, så er det på nuværende tidspunkt de færreste festivaler, der hverken kan eller vil forholde sig til, om lige netop deres festival fortsat vil løbe af stablen i fremtiden.

Det gør sig eksempelvis gældende hos Nibe Festival.

Hos Nibe Festival har man endnu ikke overblik over, hvad aflysningen kommer til at betyde for festivalens fremtid. Foto: Henning Bagger Vis mere Hos Nibe Festival har man endnu ikke overblik over, hvad aflysningen kommer til at betyde for festivalens fremtid. Foto: Henning Bagger

»Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvilke konsekvenser det her kommer til at få for Nibe Festival. Det er vi overhovedet ikke afklaret om,« siger Peter Møller Madsen, talsmand og festivalleder hos Nibe Festival, men understreger, at man fra festivalens side har stor forståelse fra myndighedernes forbud.

Festivallederen har tidligere fortalt, at en aflysning ville have voldsomme konsekvenser for festivalen, men at det var uvist, om en aflysning ville give festivalen dødsstødet. Selv om aflysningen sidenhen er blevet en realitet, er meldingen fortsat den samme.

»Vi har fået forbuddet og har selvfølgelig aflyst festivalen, men alt andet følger bagefter. Vi ved oprigtigt ikke, hvad der kommer til at ske, men selvfølgelig får det her konsekvenser for de danske festivaler,« siger Peter Møller Madsen.

Han understreger dog, at han er optimistisk for fremtiden for kulturelle arrangementer generelt - også for Nibe Festival: »Vi har lavet festival i Nibe siden 1985, og det har vi sandelig tænkt os at fortsætte med.«

Selvfølgelig får det her store konsekvenser for de danske festivaler. Peter Møller Madsen, talsmand for Nibe Festival.

Heller ikke hos Langelandsfestival tør man spå om fremtiden.

'Den nuværende situation har naturligvis vendt op og ned på det hele, men vi tror og håber på, at vi kommer ud på den anden side stærkere,' skriver festivalens presseansvarlige, Niclas Andersen, i en mail til B.T. og tilføjer:

'Vi tror, denne krise kan have en effekt på de danske familier og deres feriekultur på en måde, hvor endnu flere danskere i fremtiden vil afholde deres ferie i Danmark for at støtte det danske kulturliv. Det, tror og håber vi på, kommer de danske festivaler til gavn.'

Langelandsfestivalen har tirsdag udsendt en pressemeddelelse, hvori de oplyser, at alle, der har købt billet til Langelandsfestival 2020 automatisk vil få den ombyttet til en billet til 2021.

Har du billet til en festival i år?

Det oplyses dog også, at festivalen afventer et udspil fra regeringen angående kompensationsordninger og hjælpepakker til kulturlivet. Derfor er det endnu uvist, om gæster, der allerede har købt billetter, vil få mulighed for at refundere dem.

Også hos Tønder Festival afventer man et udspil fra regeringen for at kunne vurdere, hvordan festivalens fremtid ser ud.

'Vi går nu i gang med at undersøge, hvad det vil betyde for Tønder Festival, og der ligger et stort arbejde foran os for at finde ud af, hvordan der kan blive en festival i 2021,' skriver kunstnerisk leder og pressechef hos festivalen Maria Theessink og tilføjer:

'Vi afventer udmeldingerne fra myndighederne om hjælpepakker, så der går noget tid, før vi har det fulde overblik.'