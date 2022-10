Lyt til artiklen

Fredag morgen skete det, der ikke må ske.

Det amerikanske ugeblad People Magazine, kom ifølge Hollywood-mediet Variety til at udsende en nekrolog, der erklærede den 78-årige canadiske musiker, Joni Mitchell, for død.

Problemet var bare, at det er hun ikke.

Mediet fik hurtigt pillet deres 'nyhed' af deres hjemmeside, men ifølge Variety nåede flere fans at tro på, at Joni Mitchell rent faktisk var død, så derfor har en repræsentant for hendes pladeselskab nu slået fast, at der altså var tale om en fejl:

»Jeg kan bekræfte, at alt er godt, det her er sket ved en fejl,« lyder det fra talspersonen til Variety.

I nekrologen var der ifølge mediet da også flere tegn på, at der var noget galt.

I overskriften stod der: 'Joni Mitchell død i en alder af TK', hvor 'TK' i dette tilfælde henviser til, at tallet endnu ikke kendes endnu.

Længere nede i artiklen var der også flere blanke passager, der ventede på at kunne udfyldes, til Joni Mitchell rent faktisk er død.

Se et udklip af den 'falske' nekrolog herunder:

Joni Mitchell was briefly dead this afternoon. pic.twitter.com/2pXh59tSC5 — Sarah Moses (@SarahMosesK) October 7, 2022

Joni Mitchell, der i løbet af sin lange karriere har modtaget en lang række anerkendelser og er indlemmet i 'Rock and Roll Hall of Fame', har de senere år holdt sig ude af rampelyset, efter at hun i 2015 blev ramt af en hjerneblødning.

Hun har dog på det seneste kæmpet sig tilbage på benene og deltog blandt andet i år i den årlige Grammy-uddeling.

Det er ikke unormalt, at medier har nekrologer på kendte mennesker klar i deres arkiv.

Det er heller ikke første gang, at et medie er kommet til at udsende en nekrolog før tid.

I 2017 kom Ritzau Bureau eksempelvis herhjemme på samme dag til at udsende telegrammer om, at skuespilleren Jens Okking, Muskelsvindfondens stifter Evald Krog og generalmajor Niels Holst-Sørensen var døde - selvom de alle tre på daværende tidspunkt stadigvæk var i live.

Jens Okking døde i 2018, Evald Krog i 2020, mens Niels Holst-Sørensen til december fylder 100 år.

