I weekenden gav Madonna koncert i Seattle.

Men her på Climate Pledge Arena-scenen skete der en brøler, hvor verdensstjernen endte med at styrte - og det har hendes fans været søde at videredele.

På de sociale medier er der således flere videoer af Madonna, der bliver trukket på en stol af en af sine dansere.

Men pludselig træder danseren forkert i sine tynde stiletter. Ned ryger han, og med ned ryger Madonna.

Der skal dog mere til at slå den 65-årige popmusiker ud, så hun griner lidt og påtaler styrtet til publikum.

Men hun danser videre. Spreder benene med ryggen i stolen på gulvet, ruller rundt og synger videre på hendes 1986-hit 'Open Your Heart'.

Se selv i videoen øverst i artiklen.