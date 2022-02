Der har nok været sjovere dage at være Idris Elba på end i dag.

For hvis den 49-årige skuespiller og musiker følger med på Twitter eller ser genudsendelsen af tirsdagens Brit Awards, så får han nok røde kinder.

Idris Elba gjorde sig nemlig uheldigt bemærket, da han gik op på scenen for at afsløre vinderen af den næste pris, og derfor havde alles opmærksomhed.

Fra podiet kunne man så se 'The Wire'-skuespilleren iført solbriller, en lyserød Gucci-bomberjakke og sorte jeans – hvor lynlåsen stod pivåben.

Idris Elba præsenterede Årets album-prisen til årets Brit Awards i O2 Arena i London - med lynlåsen åben. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Idris Elba præsenterede Årets album-prisen til årets Brit Awards i O2 Arena i London - med lynlåsen åben. Foto: PETER CZIBORRA

Tilsyneladende opdagede han godt selv den pinlige brøler, da han bad Adele komme op på scenen for at modtage prisen for Årets album, for han tog hurtigt sine stikordskort ned foran 'det åbne tivoli'.

I hvert fald opdagede Twitterbrugerne den pinlige brøler.

»Idris Elbas ulukkede lynlås var et af højdepunkterne ved Brit,« skrev en bruger eksempelvis.

Et andet pinligt optrin fra prisuddelingen i London, der heller ikke gik Twitter-segmentets næse forbi, var da den 18-årige sangerinde Olivia Rodrigo fik afsluttet sit interview med vært Mo Gilligan. Hans medvært Maya Jama bød ham nemlig på et shot – som de to værter så drak, mens sangerinden uindbudt og med et akavet udtryk i ansigtet måtte nøjes med at se på.