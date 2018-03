Danmark kan se frem til et nyt navn på den danske musikscene. Og denne gang har kunstnerne en helt særlig vision.

Den musikalske duo, To Absent Friends, bestående af Mathias Rishøj og Jonas Johansson, er trætte af den konstante jagt på det perfekte liv. Nu vil de, gennem musikken, gøre op med denne forestilling og være talerør for mange mennesker.

I oktober måned kunne to de 20-årige fyre glæde sig over at have udgivet deres første single, ‘If Tomorrow Dies’. Nu er de to upcoming musikere i fuld sving med at udvikle deres første hele album, og drengene har et helt særligt mål med deres musik:

»Vores første single skildrer den krisetid 00’ernes generation er født ind i. Der ligger et stort pres på de unge. Alt for mange har fokus på at opnå det perfekte liv. Vi tror på, at musikken har stor indflydelse på det. I dag bliver der produceret mange sange, der skildrer guld, glimmer og det famøse jetsetter-liv i LA. Mange får den forkerte forestilling om, hvad det gode liv er. Det vil vi gøre op med,« fortæller drengene i et interview med Metroxpress.

Den unge indie-pop/rock-duo ønsker samtidig at ændre måden, vi hører musik på i dag. Drengene påpeger den zapp-tendens, der i dag fører til en manglende fordybelse i musikken:

»Vi ønsker at føre musikken ned på et plan, hvor man kan relatere. Vi vil skabe ærlig musik og samtidig skabe musik, man kan sætte sig ned og lytte til og finde brugbart. Vi vil væk fra døgnfluepop og overfladiske sangtekster,« fortæller drengene.

De spirende talenter har samlet set opnået over 20.000 afspilninger på deres første single, ‘If Tomorrow Dies’.