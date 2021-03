Det er ikke alle, der kan bryste sig af at vinde en kæmpe pris i begyndelsen af deres karriere.

Men det er ikke desto mindre sket for en ung dansk hip-hop-producer.

Den kun 20-årig Frederik Thrane, der kalder sig TheSkyBeats, har nemlig vundet en grammy, som ses som en af de største amerikanske priser i musikbranchen. Det skriver musikmagasinet Soundvenue.

Soundvenue havde allerede for et lidt under et år siden sat fokus på det danske stjernefrø, der på rekordtid var blevet populær på den amerikanske musikscene.

Bad Bunny modtager her en grammy for bedste 'Latin pop'-album. Foto: Kevin Winter / HANDOUT



Det skete, da en af Frederik Thranes musikproduktioner havnede hos latin-rapperen ‘Bad Bunny’.

»Holy fucking shit,« skulle den unge producer havde sagt, da han hørte den nyhed.

Og det var også samarbejdet med Bad Bunny, der førte til, at Thrane i så ung en alder allerede kan kalde sig ‘grammy-vinder’.

Ifølge Soundvenue skyldes det, at sangen ‘P FKN R’, som Thrane har produceret, er med på Bad Bunnys album ‘YHLQMDL’, som vandt en grammy. Og da alle de involverede producerer tildeles prisen, kan Frederik Thrane altså nu kalde sig grammy-vinder.