Selvom Snoop Dogg har rundet de 47 år kan han stadig skabe forargelse med sin lirrede gangsterrap.

Universitetet i Kansas går ud med en officiel undskylder til publikum efter rapperens optræden ved et stort sportsarrangement.

»Vi underskylder for Snoop Doggs optræden,« siger universitetets sportsdirektør Jeff Long ifølge espn.com.

Snoop Dogg optrådte ved det årlige 'Late Night in the Phog'-arrangement, hvor basketball-sæsonen skydes i gang. Og skudt i gang - det blev den.

Kansas bringing out Snoop Dogg and stripper poles for their midnight madness. Going undefeated this season. (Via @mswain97) pic.twitter.com/VRf25knTZL — Barstool Sports (@barstoolsports) October 5, 2019

Snoop Dogg havde medbragt en penge-pistol som han gentagne gange affyrede ud mod publikum.

Fra pistolens brede munding fløj bunkevis af falske pengesedler, der alle var prydet med Snoop Doggs senede ansigt.

Og for yderligere at pifte arrangementet op fik Snoop Dogg kørt nogle transportable stribberstænger ind på scenen med dertilhørende poledansere, der udfoldede deres kunst.

Altsammen imens Snoop Dogg øste bandeord og profaniteter ud i en gylden mikrofon med klassiske numre som 'Gin and Juice' og 'Drop it like its hot'.

Strippere og falske penge var imidlertid ikke en del aftalen, siger Jeff Long, der havde indskærpet at der var tale om et familievenligt arrangement.

»Vi gjorde det klart for entertainernes managere, at vi forventede en ren version af showet,« siger han.

Han bedyrer også at, at Snoop Doggs optræden blev lagt sidst på aftenen, så det var muligt at udvandre fra showet uden at gå glip af sportsbegivenheder.

Snoop Dogg har ikke kommenteret på affæren.