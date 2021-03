Det internationale Melodi Grand Prix burde være en fest pakket ind i glitter og glimmer.

Men i år er den cypriotiske sang, flere måneder før konkurrencen, kommet i strid modvind.

Længe inden festen, der til maj skal holdes i Holland, er Cyperns vindersang endt i en større religiøs ballade.

Sangeren Elena Tsagrinou skal medvirke i det internationale Melodi Grand Prix med sangen ‘El Diablo’.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E L E N A T S A G R I N O U (@elenatsagkrinou_official)

Men en underskriftindsamling kræver nu sangen trukket ud af sangkonkurrencen, skriver jp.dk.

En forening af græske teologer mener nemlig ikke, at sangen bør præsentere Cypern ved musikfesten.

»Vi ønsker, at Cypern skal vinde konkurrencen, men ikke i djævlens navn,« siger George Kyriacou, der er leder af de græske teologer på Cypern, til den cypriotiske avis Knews.

Han mener, at sangen er »en fornærmelse mod vores ører og sjæl, og den reflekterer ikke vores kultur.«

Også en gruppe af religiøse gymnasielærere, der er bekymrede over, at sangen lover hengivenhed til satan, har ifølge Sky News protesteret mod sangvalget.

Utilfredsheden har været medvirkende til at CyBC – Cyperns svar på DR – er blevet udsat for trusler om brandstiftelse. Ligesom en mand er blevet anholdt og sigtet for at have opført sig truende overfor de ansatte på tv-stationen.

Indtil videre har omkring 13.000, ifølge jp.dk, skrevet under på klagen.

På den cypriotiske tv-station, stiller man sig uforstående overfor protesten. Herfra mener man nemlig, at sangen handler om en kvinde, der har et problematisk forhold til en mand, som hun kalder »el diablo«.

Men sangen handler om, hvordan hun bryder ud af forholdet, siger CyBC, der mener, at sangen har et positivt budskab.

Musik balladen på Cypern trækker tråde til Danmark. For det er den danske sangskriver Thomas Steengaard, der er en af sangskriverne bag »El Diablo«.

Samme Thomas Steengaard var i 2013 med til at skrive den danske vindersang »Only Teardrops«.