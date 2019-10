'Hvor er du grim', 'skrub af fjols', 'Smid så Umut ud i verdensrummet'.

Kommentarer som disse på sociale medier har fået kokken Umut Sakarya til at smide håndlædet i ringen og frivilligt forlade årets 'Vild med dans'.

Som han torsdag forklarede på sin Facebook-profil, har mængden af negative kommentarer omkring hans deltagelse i TV2's store underholdningsshow tæret så meget, at han ikke kan holde til mere og derfor nu siger fra.

'Jeg er virkelig ked af at skulle opleve, hvordan ‘voksne mennesker’ opfører sig på sociale medier, når de ser en glade dreng, som ikke rigtig passer ind i deres virkelighed. Jeg har haft det skidt med det fra starten af, hvilket jeg også tidligere har udtrykt, og jeg har prøvet på at få dem til at forstå, det bare er et underholdningsprogram, hvor vi skal have det sjovt, men det hjalp desværre ikke,' skriver han blandt andet.

Sammen med sit Facebook-opslag har Umut Sakarya vedhæftet en lang række negative kommentarer for at understrege sin pointe.

En af de personer, hvis kommentar Umut Sakarya har fremhævet, er Michael Thor Larsen, der i et kommentarspor til en Facebook-video med Umut Sakarya skrev:

'Det er jo fuldstændig unødvendigt at bruge så meget tid på at tegne, når det ikke kan udføres i virkeligheden. Det er både virkelig ringe danse, ringe seriøsitet og virkelig upassende ringe humor Umut lægger for dagen. Umut ville passe bedre i et afsnit af klovn'.'

Michael Thor Larsen fortæller til B.T., at kommentaren var skrevet til et video-klip, hvor Umut Sakarya ligger på gulvet og tegner sine dansetrin for at lære dem udenad. Han mener, at Umut Sakarya må leve med kritik, når han stiller op i et stort tv-program.

...hvis jeg er med til, at han stopper, så er det fint for mig Winnie Juul Jensen

»Som offentlig person må han leve med at få drag over nakken verbalt. Nu var det lige det nemmeste at skrive på Facebook, men jeg ville også sige det til ham direkte, hvis det var.«

Michael Thor Larsen kritiserer Umut Sakaryas opførsel i 'Vild med dans'. Den kendte kok har hver uge ligget i bunden af feltet, når dommerne har givet karakter. Her burde Umut Sakarya have udvist mere ydmyghed, mener Michael Thor Larsen.

»Hvis han nu havde sagt, 'jeg er skidedårlig' til det her, så havde jeg haft mere respekt for det. Jeg ved godt, at det er et underholdningsprogram og ikke et danseprogram, men man kan også sige, 'jeg er dårlig, det er ikke fair, at der nogen der er dygtigere end mig, der bliver stemt ud.«

'Vild med dans'-seere som Michael Thor Larsen går generelt meget op i, at de bedste dansere går videre i 'Vild med dans'. Og så er det ikke sjovt, når mindre talentfulde nydansere går videre uge efter uge.

Umut Sakarya og dansepartner Jenna Bagge. Foto: Martin Sylvest

Michael Thor Larsen synes dog, at folk der skriver ting som, 'hvor er du grim' og 'skrub af fjols' går for langt.

»Det er over grænsen. Du skal ikke angribe manden. Han kan være sød nok som person, og han er garanteret en fremragende kok. Jeg kritiserer ham ikke på hans andre punkter. Det er bare hans dans og den måde, han agerer på, som jeg ikke synes er i orden.«

En anden af de personer, hvis Facebook-kommentar Umut Sakarya har fremhævet i sit opslag, er Winnie Juul Jensen. Hun skrev:

'Han er for meget, han skal ud, og så er han så pokkers selvglad og pauseklovn, det er derfor, han er der endnu'.

Winnie Juul Jensen holder overfor B.T. fast i sin kritik. Først kunne hun ikke huske kommentaren, men da hun ser den igen, lyder det:

»Nå ja, det kan jeg godt huske nu, og det mener jeg virkelig også. Så hvis jeg er med til, at han stopper, så er det fint for mig.«

Hun er også irriteret over, at Umut Sakarya er gået videre fredag efter fredag, selvom andre har fået flere point af dommerne.

Adspurgt hvad hun tænker om tonen på sociale medier - og at det netop er begrundelsen for, at Umut Sakarya har trukket sig, svarer hun:

Silas Holst, der danser med skuespiller Jakob Fauerby, møder også ofte hårde kommentarer på de sociale medier. Foto: Martin Sylvest

»Det ved jeg ikke lige. Jeg har jo ikke skrevet groft. Men han har jo selv ført sig frem - også i 'morgen-tv', og på mig virker han meget selvglad.«

I kølvandet på Umut Sakaryas exit har han mødt opbakning fra flere af sine danse-kollegaer.

Blandt andet har Silas Holst i et Instagram-opslag fortalt, hvordan han selv modtager nedsættende og hadefulde kommentarer:

»Jeg håber af hele mit hjerte, vi kommer tilbage til at være et samfund, der vender tommelfingeren opad, når vi støder på folk/holdninger, der er anderledes end os selv og vores egne, i stedet for vi bruger den midterste finger. Vi skal passe på hinanden,« skriver han blandt andet.