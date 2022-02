Ukraines Eurovision-kandidat trækker sig på grund af konflikten med Rusland fra den internationale sangkonkurrence.

Tirsdag skrev BBC, at Ukraines lokale grandprix-vinder Alina Pash var blevet suspenderet af den ukrainske grandprix-arrangør, da hun mistænkes for i 2015 at have overtrådt ukrainsk lovgivning, da hun besøgte halvøen Krim.

Nu har den 28-årige sangerinde så selv valgt at forlade konkurrencen helt.

I et Instagram-opslag skriver Alina Pash onsdag, at hun ikke længere vil være en del af det politiske spil, og derfor ikke stiller op for Ukraine, når der til maj afholdes Eurovision i Torino.

»Med tungt hjerte trækker jeg mit kandidatur som Ukraines repræsentant. Jeg er virkelig ked af det,« skriver hun blandt andet.

Alina Pash vandt for nylig det ukrainske melodi grand prix med sangen 'Shadows of Forgotten Ancestors' og skulle have deltaget i den første Eurovision semifinale blandt andet mod Danmark og ikke mindst Rusland.

Ifølge Eurovision-hjemmesiden Eurovision.tv er det nu op til Ukraines grandprix-delegation, om de vil stille op i konkurrencen med en af de andre deltagere fra deres lokale grandprix.

Dette er endnu ikke afgjort.

Se opslaget her: