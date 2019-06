Den canadiske verdensstjerne Drake hitter lige nu verden over med nummeret 'Money in the Grave'.

Singlen udkom i weekenden og er p.t. det fjerdemest streamede nummer i verden med 3,7 millioner daglige afspilninger på Spotify, men det stopper ikke her.

'Money in the Grave' er nemlig skrevet og produceret i samarbejde med en ung dansk fyr ved navn Anton Kühl Jørgensen.

Den 'ukendte' danske hitmager, der ikke tidligere har gjort sig bemærket, er bosat i Los Angeles.

Her bor han blandt andet med sin papfar, Jonas Jeberg, der i forvejen er en anerkendt producer, som igennem tiden har leveret sange til navne som Kylie Minogue, Nicki Minaj og Selena Gomez.

Hvordan Anton Kühl Jørgensen pludselig er endt som bagmænd til en Drake-single, er endnu uvist.

Drake. Foto: MARK BLINCH Vis mere Drake. Foto: MARK BLINCH

Han gav sidste år et interview til hjemmesiden 'Adam Audio'.

Her fortalte han, at han for seks år siden flyttede til Los Angeles. Han gik på high school i West Hollywood og begyndte at lave musik med sin klassekammerat LJay Currie, der også står krediteret på Drake-singlen.

På sin profil på hjemmesiden Soundbetter beskriver Anton Kühl Jørgensen sig således:

»Hej, jeg er Anton, 22 år. Jeg har boet i Los Angeles i seks år.«

»Jeg begyndte at lave beat på min computer, da jeg var 14, og har lige siden arbejdet med mange mennesker i industrien, som har hjulpet mig med at vokse som producer.«

Anton Kühl Jørgensen kan prale af at stå bag tidens største Drake-hit. Foto: Pressefoto Vis mere Anton Kühl Jørgensen kan prale af at stå bag tidens største Drake-hit. Foto: Pressefoto

Anton Kühl Jørgensen, der også arbejder under navnet 'Asoteric', er naturligvis helt vildt glad for at have fået et samarbejde med Drake og skrev forleden på Instagram:

'Jeg måtte lige sove på den her. Det føles stadig ikke virkeligt. 'Money in the Grave', ny Drake-single, produceret af mig og mine venner.'

Drake udsendte singlen efter, at hans baskethold Toronto Raptors vandt NBA-mesterskabet for første gang nogensinde.

B.T. skrev tidligere på året om Anton Kühl Jørgensens papfar, Jonas Jeberg, i forbindelse med, at hans nummer 'High Hopes' skrevet til popgruppen Panic! At the Disco gik verden rundt.

B.T. arbejder på at få et interview med den unge hitmager om livet i L.A., og hvordan han pludselig endte med at lave musik for Drake.

Vis dette opslag på Instagram I had to sleep on this one, it still doesn’t feel real “Money in the grave” new Drake single produced by me and my friends!!!! If you see this post it would mean a lot to me if you can leave a comment or even just an emoji Look out for more in 2019 LET’S GET IIIIIIT! Et opslag delt af Anton “Asoteric” Kuhl (@asoteric434) den 15. Jun, 2019 kl. 12.08 PDT