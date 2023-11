»Det er stadig lidt svært at snakke om,« lød det i sommer fra scenen fra den danske sangerinde Saint Clara.

Sidste efterår mistede hun sin fætter, Hugo Helmig, der på tragisk vis gik bort i en alder af blot 24.

Alt det har hun skrevet en sang om, som hun første gang fremførte på sommerens festivalkoncerter, og torsdag i denne uge, på årsdagen for Hugo Helmigs død, udkommer den så officielt som et nyt nummer.

Det skriver Ekstra Bladet og Saint Claras manager, Christian Backman, bekræfter ligeledes nyheden overfor B.T.

Hugo Helmig døde den 23. november 2022. Han blev kun 24 år. Foto: Pressefoto Vis mere Hugo Helmig døde den 23. november 2022. Han blev kun 24 år. Foto: Pressefoto

I en optagelse fra den 23-årige sangerindes koncert på dette års Roskilde Festival, kan man se, hvor svært det var for hende at præsentere nummeret.

»Sidste år mistede min familie et meget vigtigt familiemedlem. Han skulle have spillet en masse festivaler hen over sommeren – blandt andet Roskilde – det kom han ikke til,« startede hun introduktionen og fortsatte:

»Jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage den her sang med, for den er stadigvæk svær at synge for mig. Men jeg blev enig med mig selv om, at det var vigtigt, at jeg havde den med, for Hugo kommer aldrig til at spille Roskilde.«

Hun fortalte videre, at når hun sang sangen, var det som om, Hugo Helmig stadig var med på festivalen.

Det nye nummer hedder 'Boys Don't Cry'.

Hugo Helmig udgav selv en sang med samme titel i 2020, men det er ikke tale om et covernummer fra Saint Claras side, men et helt nyt nummer.

Saint Clara er næste gang aktuel live, når hun spiller i Store Vega i København den 13. december og på Train i Aarhus den 16. december.