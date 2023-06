Den tyske sangerinde Kim Petras har netop udgivet sit debutalbum, 'Feed the Beast'. Men en af sangene virker mere end almindelig genkendelig i danske ører.

Den er nemlig en nyfortolkning af Anne Linnets ‘Tusind stykker' fra 1988.

Selvom sangen i Kim Petras version er på engelsk og hedder 'Thousand Pieces' er der ingen tvivl om, hvor inspirationen kommer fra.

Anne Linnets oprindelige sang handler om at 'skelne mellem sandheder og løgne', når 'vennerne forsvinder'.

Anne Linnet er ophavskvinde til et væld af sange, blandt andet 'Tusind stykker' fra albummet 'Jeg er jo lige her' fra 1988. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Anne Linnet er ophavskvinde til et væld af sange, blandt andet 'Tusind stykker' fra albummet 'Jeg er jo lige her' fra 1988. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I Kim Petras udgave er det blevet en sang om forlist kærlighed. Men første strofe i omkvædet er direkte oversat og 100 procent genkendelig.

Det er den svenske producer Max Martin, der står bag nummeret, der tidligere også er udgivet på svensk af Björn Afzelius, men Anne Linnet bliver blandt flere andre krediteret for nummeret på Kim Petras plade.

Det er ikke første gang, at 30-årige Petras lader sig inspirere af en anden kunstner.

Sidste år hittede den tyske sanger, der er bosat i Los Angeles, med et Sam Smith-samarbejde om sangen 'Unholy'. Den sang vandt Petras en Grammy for. Tidligere har hun også arbejdet sammen med Nicki Minaj.

Kim Petras er allerede et navn i USA. Foto: Andy Kropa/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Petras er allerede et navn i USA. Foto: Andy Kropa/AP/Ritzau Scanpix

Kim Petras har sunget, siden hun var barn, men det var ikke sin stemme, hun i første omgang blev verdenskendt for.

Det, der fik medier over hele verden til allerede for mange år siden at skrive om hende, var, at hun som 12-årig begyndte i hormonbehandling og som 16-årig skiftede køn, hvilket dengang gjorde hende til den yngste nogensinde, der havde påbegyndt et kønsskifte.

Dengang sagde hun blandt andet:

»Musikken er det vigtigste for mig lige nu. Det er den måde, som jeg bedst udtrykker mig på. Men jeg håber, at jeg en dag bliver mere kendt for min musik end for min fortid.«

Dét ønske er nu, med hjælp fra Anne Linnets nummer, ved at gå i opfyldelse.

Næste år tager Kim Petras på tour med sit nye album og kommer i den forbindelse til Europa i februar og marts. Hun har ikke planlagt en koncert i Danmark, men kommer så tæt på som Amsterdam og Berlin.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anne Linnet.