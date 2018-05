Det er ikke meget ny musik, vi har hørt fra Medinas herhjemme i den seneste tid - men hun har altså ikke gemt sig under en sten.

Således hitter hun i øjeblikket i det store britiske musikland, hvor hendes seneste single er blandt de mest populære nu.

Sangen ‘First Time’ er blevet til i samarbejde med den tysk-britiske dj-duo M-22 - og den strøg fredag aften syv pladser frem til nr. 53 på den såkaldte ‘Official Singles Chart’. Her ligger den nu på ottende uge.

Dermed overgår den danske popdronning lige nu store internationale navne som Taylor Swift, Kendrick Lamar og Kylie Minogue.

Helt i toppen af listen ligger lige nu sangen ‘One Kiss’ med Calvin Harris & Dua Lipa, der er skarpt efterfulgt af Ariana Grandes nyeste single ‘No Tears Left to Cry’.

Det er ikke første gang, Medina har indtaget den prestigefyldte Official Singles Chart. Således toppede sangen ‘You and I’ - hendes engelsksprogede version af hittet ‘Kun for mig’ - som nummer 39 i 2009.

Herhjemme har Medina senest gjort sig noget mere uheldigt bemærket. Således blev hun i marts idømt en bøde på 43.500 kroner samt en ubetinget frakendelse af sit kørekort i tre et halvt år, efter hun i juli sidste år kørte bil med alkohol og kokain i blodet.

Hun havde kort tid før dommen skiftet navn til Frederikke Hansen, men siden er hun igen vendt tilbage til Medina.

Du kan høre ‘First Time’ herunder via YouTube, hvor den i skrivende stund er blevet afspillet knap en halv million gange.