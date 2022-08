Lyt til artiklen

Den tyrkiske popstjerne Gülşen Çolakoğlu er blevet arresteret, efter hun har fortalt en religiøs joke under et show.

Det beretter The Guardian.

Den 46-årige Gülşen Çolakoğlu havde ved et show tilbage i april joket med, at en af hendes musikanters seksuelle perversioner skyldtes, at han gik på en religiøs skole.

Det var tilsyneladende over grænsen. For popstjernen blev arresteret i torsdags, hvor hun blev fængslet til sagen kan komme for retten.

Her anklages hun for at skabe had og foragt, hvilket hun erklærer sig uskyldig i.

Gülşen Çolakoğlu anmodede om at blive løsladt indtil sagen kommer for retten, men det blev afslået.

Kemal Kılıçdaroğlu, lederen af Tyrkiets opposition, har bedt dommere og ansatte i retssystemet om at løslade Gülşen Çolakoğlu.

Han skriver på Twitter:

»Lad være med at svigte lovgivning og retfærdighed. Løslad kunstneren nu!«

Til det har en talsperson fra Recep Tayyip Erdoğans parti udtalt, at det at sprede had ikke er en kunstform.

Gülşen Çolakoğlu var i forvejen lagt for had blandt konservative islamiske kredse i Tyrkiet for at optræde i afslørende tøj og for at støtte lgbt+-rettigheder i Tyrkiet.