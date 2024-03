Normalt er vejen meget ligetil:

Vinder man det danske Melodi Grand Prix, deltager man også i Eurovision. Men sådan er det ikke nødvendigvis i år.

I hvert fald har flere af dette års deltagere endnu ikke taget endelig stilling til, om de vil stå på scenen under den internationale del af sangkonkurrencen.

Årsagen til det hedder Israel.

Her ses årets artister til det danske Melodi Grand Prix under et pressemøde i januar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Nærmere bestemt skyldes det den krig, som Israel ligger i mod Hamas i Gaza. De blodige kampe har ført til en lang række protester rundt om i verden - og det er ikke gået uden om sangkonkurrencen.

Senest har mere end 400 personer i den danske musikbranche skrevet under på et brev, hvori man fordømmer Israels deltagelse i Eurovision.

Kigger man listen af underskrivere i gennem, finder man fire navne, der lørdag aften står på scenen under det danske Melodi Grand Prix.

Der er tale om de fire medlemmer af bandet UBLU, der skal optræde med sangen 'Planetary Hearts'.

Her ses medlemmerne af UBLU: Adam Spanggaard Saarup, Martina Nielsen, Andreas Darger og Marie Rørbæk, Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

De har tidligere over for DR forklaret, at de ikke mener, at Israel bør have lov til at deltage i årets Eurovision - og landets deltagelse i konkurrencen er også grunden til, at bandet endnu ikke besluttet, om de vil tage del i Eurovision, hvis Israel også er med.

»Vi står ved det, vi hele tiden har sagt med, at vi har svært ved at se Israel have en plads i Eurovision,« forklarer bandmedlemmet Andreas Darger.

Han fortæller, at man lige i dag har fokus på det danske grandprix, men at det »helt sikkert er noget«, de skal »snakke meget med DR om,« hvis de går hen og vinder.

Heller ikke sangeren Saba, der stiller op med sangen 'Sand' - og er udråbt til den helt store forhåndsfavorit forud for aftenens show - kan endnu sige, om hun stiller op til Eurovision, hvis hun vinder.

Her ses sangeren Saba på et pressemøde forud for aftenens show. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg har ikke taget stilling endnu,« svarer hun.

Sangeren Aura Dione, som stiller op med sangen 'Mirrorball of Hope' og ligeledes er en af favoritterne, kan heller helt klart endnu sige, at hun deltager i Eurovision, hvis hun vinder:

»Jeg tror, lige nu tager vi en time ad gangen. Der er stadig otte timer til i aften (til showstart, red.), og der er masser af ting, der skal ske. Så har jeg selvfølgelig tænkt mig at tale med DR og høre, hvor de står. Det er vigtigt,« siger hun.

Så du vil rådføre dig med DR?

»Ja, det er jo politik.«

Aura Dione ses her forud for lørdagens sangkonkurrence. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Den tidligere Melodi Grand Prix-vinder Basim, der i år stiller op med sangen 'Johnny', svarer ligeledes følgende på spørgsmålet om, hvilke tanker han har gjort sig i forhold til Eurovision:

»Det kræver lige, at jeg vinder først. Så jeg tænker, at jeg til at starte med stiller mig op på scenen, underholder og giver folk en fed oplevelse, og så må vi se, hvad der sker derefter.«

En af grundene til, at UBLU skrev under på brevet, er, at de »har fået en stemme«, som de synes »er vigtig at bruge«:

»Det er vigtigt for os at være tydelige omkring, hvor vi står. Det er bare altid en værdi, som vi har haft med os i de fem år, vi har været i band,« forklarer Marie Rørbæk.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, hvor vi står. Hvilke værdier vi repræsenterer.«

Basim vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i 2014 med sangen 'Cliche Love Song'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Bandet forklarer, at de allerede nu har en »fin dialog« med både DR og en masse fra musikbranchen om sagen.

»Men det er virkelig noget, vi først tager efter i aften. Vi ved slet ikke, hvad der kommer til at ske. Så nu er det bare fuld fokus på at lave et megafedt show til i aften,« forklarer Marie Rørbæk fra UBLU.

B.T. livedækker det danske Melodi Grand Prix lørdag aften her på bt.dk.