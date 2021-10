Det var en ganske særlig dag, da sangeren Justin Bieber i 2015 aflagde besøg i Norge.

Ikke blot skulle teenageidolet give koncert for 1.000 udvalgte fans, han skulle også deltage i talkshowet ‘Senkveld’, på TV 2 Norge.

Som nogle måske husker, endte intimkoncerten brat – hvilket vi ender tilbage til. Men heller ikke for de garvede tv-værter Thomas Numme og Harald Rønneberg blev dagen en almindelig dag på kontoret.

Derimod blev den 21-årige sangers besøg et af dem, de aldrig glemmer. Det fortæller de i podcasten ‘Thomas og Harald skriver dagbog’.

Justin Bieber på besøg i Norge i 2015.

»Jeg har fortrængt dagen i seks år. Det er den dummeste dag i mit liv,« siger Thomas Numme i podcasten.

Bieber-besøget var ellers planlagt i alle detaljer, men intet gik som planlagt.

»Først på formiddagen fik vi besked om, at Justin var syg, og at det muligvis var en begyndende influenza. Men dagen igennem kom der rapporter om, at han var i dårligt humør. Så vi måtte gennemgå interviewet med pladeselskabet igen og stryge en hel masse,« fortæller de i podcasten.

Efter megen forhandlen frem og tilbage får værterne en melding fra Bieber-lejren om, at stjernen slet ikke vil stille op til interview. Han vil godt optræde og møde sine fans, men han nægter at stille til det planlagte interview.

I et forsøg på at overtale superstjernen til at stille op, opsøger de Bieber på en skaterbane, hvor han overrasker de to midaldrende værter med følgende spørgsmål:

»Kan I ikke lægge jer her, så jeg kan hoppe over jer.«

»Jeg tænker, at jeg er en voksen mand på 45, og jeg har jakkesæt på, men så var der jo en bagtanke om, at han havde haft en dårlig dag, og at vi blev nødt til at gøre det, for at bevare den gode stemning,« husker Thomas Numme.

Men det stoppede ikke der. Biebers næste krav var, at han ikke ville sidde i gæstesofaen i studiet. Derimod ville han overtage værternes plads - og også retten til at stille spørgsmål.

Efter et enkelt nummer forlod Justin Bieber scenen under en koncert den 29. oktober 2015 i Oslo.

»Der går grænsen. Vi må jo have lov at snakke med fyren. Hvad er det her for noget,« spurgte tv-værten sine chefer. Men Thomas Numme var ikke stjernen den aften, så aftalen blev, at de to værter indtog gæstepladsen, mens Bieber stillede spørgsmålene.

Programmets producent husker aftenen sådan her:

»Der var ingenting tilbage af det planlagte interview eller de indslag, vi havde planlagt. Alt var skrevet om i alt fald fem og tyve gange, og Thomas og Harald måtte bare improvisere.«

Der var igen brug for at improvisere, da også intimkoncerten, som Bieber skulle holde efter sin tv-optræden, gik i vasken.

Efter at have sunget ét nummer forlod stjernen scenen, fordi der var spildt vand på scenen, og han ikke kunne komme til at tørre det op, fordi fans på første række ikke ville lade ham være i fred.

Justin Bieber efterlod flere norske fans i tårer og skrev efterfølgende på Instagram:

»Det har været en hård uge for mig, lange dage uden søvn, mens jeg har været 'på' for fans, kamera osv. Jeg ønskede på ingen måde at virke ond, men jeg valgte at slutte koncerten, da folk på den forreste række ikke ville lytte efter. Forhåbentligt vil folk forstå mig. Jeg håndterer ikke altid tingene på den rette måde, men jeg er et menneske, og jeg arbejder på at blive bedre til at håndtere ting.«

»Til folkene bag i lokalet, undskyld. Og jeg er ked af, hvis har skuffet nogen. Jeg er også ked af at have spildt tv-folkenes tid. Jeg skal nok sørge for at gøre det godt igen, næste gang jeg er på turné. Kærlig hilsen Justin.«