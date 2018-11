TV-2's nye hedder 'Tæt trafik i Herning'. Men det 19. album fra Steffen Brandt og de tre andre kedelige fyre fra Aarhus-egnen kunne også passende havde fået titlen 'Ganske enkelt'.

'Tæt trafik i Herning' er nemlig TV-2 lige efter bogen, helt som man forventer det og stort set uden overraskelser.

Men bare forbi overraskelserne udebliver gælder det samme hverken for begejstringen eller den store tilbagelænede (genkendelsens) glæde.

Bedst er efter min mening 'Tintin i Tibet', hvor grandvoksne Steffen styrer familiens Volvo sikkert igennem Småland, mens sneen daler og cassettebåndet med lydbogen 'Tintin i Tibet' spiller i højtalerne.

Her er melodien lige præcis lækker nok til at sætte sig under huden. Brandts ord er få men også fortryllende velvalgte. Bandet spiller som en drøm. Og resultatet er én af TV-2's bedste og mest filmiske sange nogensinde - som at være der selv.

Andre steder som på albummets første single 'Don't Get Me Started' får TV-2 aldrig rigtig skovlen under denne forventningsfulde lytter.

Men selvom 'Tæt trafik i Herning' måske ikke er bandets bedste album, så er der langt flere perler end smuttere.

Og sange som 'Buddy Holly i Sønderborg', 'Tæt Trafik i Herning', og 'Drengene fra Caltex' beviser ubesværet, at Steffen Brandt stadig er én af vores allerbedste komponister.

Sangstemmen er måske ikke helt som den var engang. Men hvad Brandts vokal anno 2018 måske ikke har i omfang, vinder den i tyngde og personlighed.

Og med Greg Walsh tilbage i producerstolen spiller TV-2 med en glød og et overblik, der skaber den perfekte ramme omkring Steffen Brandt dybt tilfredsstillende sange.