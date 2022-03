Til at begynde med troede hun ikke, de lige var blevet udråbt som vindere.

Tværtimod nåede hun lige at tro, at de havde misset sejren på målstregen.

Det fortæller Mathilde ‘Siggy’ Savery, der er REDDIs forsanger, efter rockbandet lørdag aften blev kåret som vinder af dette års Melodi Grand Prix.

Da det hele nærmede sig en afslutning, og vinderen skulle kåres, missede hun det, da showets værter udråbte de fire kvinder, som udgør bandet, til sejrherrer.

»Jeg nåede ikke at høre det. Jeg så de andre gå amok, og jeg troede, at de var sådan: 'Noooo', fordi vi ikke havde vundet,« forklarer hun med et grin:

»Og så kiggede jeg over på skærmen - og jeg kunne stadig ikke helt tro det. Men vi måtte jo have vundet,« fortæller hun med et smil.

Videre fortæller Ihan Haydar, der er gruppens trommeslager, at de alle har det 'for vildt':

»Det er ikke til at fatte. Jeg tror lidt, jeg drømmer lige nu,« siger Siggy, der er gruppens forsanger.

»Det bliver så mærkeligt at komme tilbage til hotellet, når det hele lige har lagt sig,« siger Ihan Haydar.

»Ej, det skal vi ikke. Vi skal bare videre,« griner Siggy.

REDDI løb med sejren foran forhåndsfavoritten Conf3ssions, der stillede op med sangen 'Hallelujah'. På tredjepladsen kom Josie Elinor & Jack Warren med nummeret 'Let Me Go'.

Den danske rockgruppe skal dermed forsvare de rødhvide farver, når Eurovision bliver afholdt til maj i den italienske by Torino.