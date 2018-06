Da Northside sidste år afslørede, at de havde hyret Nik & Jay til at lukke årets festival , skulle vi endnu engang diskutere om sådan noget Grøn Koncert-lort passede ind i den gode smags selskab.

Hold nu kæft. Den plade er snart 20 år gammel. Thomas Helmig banede allerede vejen sidste år, da han en gang for alle slog fast, at Norhtsides ”kræsne” rock-publikum i sidste ende bare gerne vil have noget glad popmusik, de kan synge med på.

Nik & Jays Northside debut blev til at begynde med lidt skæmmet af hit-fænomenet Diplo, der forinden havde revet pladsen rundt med sit vanvittige dj-show, hvilket betød at man stod lidt stakåndet og gloede træt, da de danske popkonger klokken lidt over et om natten lagde ud med det mellemstore hit ’Endnu en’.

Koncerten var årets klart mest besøgte på Northside, og efterhånden fik Nik og Jay fat i publikum, der trods tre dages festival-maraton var klar til en sidste omgang fællessang med nationalheltene.

Nik & Jay på Northside 2018. Foto: Helle Arensbak

Selvom det var Nik & Jays første optræden på Northside, blev det aldrig på samme måde nogen ikonisk koncert som sidste år med Helmig. Rent opbygningsmæssigt var der ikke lagt i kakkelovnen til et uforglemmeligt Nik & Jay-øjeblik ,som de tidligere har præsteret på Bøgescenen på Smufkest eller sidste år i Royal Arena, men de leverede som altid et højt niveau med en god temposkiftende blanding af gamle og nye hits, der aldrig gjorde forestillingen hverken kedelig eller forceret.

Joey Moe blev spottet blandt publikum, men kom aldrig på scenen, og koncerten manglende måske de ekstra små ingredienser af overraskelsesmomenter, som får taget til for alvor at lette. Det var Nik & Jay, som vi kender dem, på samme tid tilbagelænet Nik & Jay-agtige og derudover tydeligt taknemmelige over at blive lukket ind i det fine selskab.

Hvis Nik & Jay næste år tager trappen et skridt videre op til den forjættede Roskilde Festival, skal der om muligt endnu større armbevægelser i spil