Kolde øl og god musik i selskab med sine venner.

Det er sikkert, hvad mange glædede sig til at opleve igen, da coronapandemien lagde de danske festivaler ned.

Men selvom der nu er åbnet op igen, er det langt fra alle festivaler, som er flyvende. Tværtimod.

For som Politiken kan fortælle, er hele tre festivaler denne sommer blevet nødt til at dreje nøglen omkring. Således har den københavnske Tomorrow Festival, Colorz Festival i Aalborg og den aarhusianske metalfestival Royal Metal Fest alle været nødt til at erklære sig konkurs.

Hos Dansk Live, interesseorganisation for festivaler og spillesteder, er advarselslamperne dog ikke begyndt at blinke.

»Der ser voldsomt ud på to måneder, men jeg er ikke bekymret. Hvis vi sorterer Royal Metal Fest fra, som har en lang historik, så er de to andre relativt nystartede begivenheder, som har vist sig ikke at kunne bære ambitionerne. Men for resten af landets festivaler er jeg ikke bekymret,« siger Esben Marcher, som er sekretariatschef i Dansk Live.

Han påpeger, at de festivaler, som indtil videre er gennemført, har haft høje besøgstal.

Esben Marcher mener, at nyere festivaler kan have hårdere vilkår ovenpå corona, da gæsterne er tilbøjelige til at vælge de mere 'sikre' kort.

»Jeg tror, at folk har prioriteret de store og velkendte festivaler fremfor at søge mod noget nyt og eksperimenterende, og det kommer der givetvis nysgerrighed for igen, men lige i år, hvor det er første år efter corona, prioriterer folk det velkendte.«

Udefra set kan man få den idé, at der er et større udbud end behov, når det kommer til festivaler, men det tror Esben Marcher nu ikke er tilfældet.

»Danskerne elsker festivaler, og besøgstallene til de festivaler, der er blevet gennemført, har været forrygende.«

»Men det er klart, at i en virkelighed, hvor der er usikkerhed om økonomien, og hvor råvarepriser stiger, så skal man være forsigtig, hvis man som arrangør vil give sig i kast med at lave en ny festival i år eller næste år, for vi ved endnu ikke, hvordan markedet er her efter corona.«