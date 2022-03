De fire kvinder, der tilsammen udgør rockgruppen REDDI, som lørdag sejrede ved dette års Melodi Grand Prix, er trætte af at stå i baggrunden af mændene.

Men. Det er ikke fordi, de har tænkt gruppen som et feministisk projekt.

Det fortæller de dagen efter, konfettien har regnet ned over dem, og de svarer på spørgsmål fra B.T.s læsere.

Kort efter, de lørdag aften blev udråbt til sangkonkurrencens vindere, forklarede gruppens forsanger Siggy Savery, at hun tit har måttet lægge øre til en påstand om, at kvinder ikke 'har det der nørdegen, der skal til, for at de kan lære at spille':

»Og det er jo bare så løgn. For det har vi. Vi skal bare have nogen, der tror på os, så vi kan vise det,« sagde hun, mens gruppens trommeslager, Ihan Haydar – der også er kendt fra gruppen L.I.G.A – indskyder:

»Vi er trætte af at stå i baggrunden. Det er vores tid. Vi skal frem. Og vi skal bare power derudaf.«

Da de søndag formiddag satte sig ned for at svare på spørgsmål fra B.T.s læsere, blev de blandt andet spurgt, om de nogensinde har mødt fordomme eller er blevet udelukket på grund af deres køn.

»Det er det eneste, vi har prøvet,« griner Ihan Haydar, før hun skynder sig at tilføje:

Her ses REDDI, efter de blev udråbt til vindere af dette års Melodi Grand Prix. Foto: Bo Amstrup Vis mere Her ses REDDI, efter de blev udråbt til vindere af dette års Melodi Grand Prix. Foto: Bo Amstrup

»Ej, nej. Men vi har prøvet meget af det. Også at der er mange mennesker, som ikke tror på det, fordi der ikke er så mange af os derude, som har succes eller som bare spiller, som vi gør.«

Det er dog ikke kun negativt, forklarer gruppens svenske guitarist, Agnes Roslund:

»Jeg må sige, at jeg altid har følt det lidt som en superkraft. For da der er flere mænd, der spiller guitar, har jeg altid haft en – hvad skal man sige – fordel, fordi alt det, der er unikt, får opmærksomhed,« forklarer hun og tilføjer:

»Så det er også en ting. Det er et problem, hvis man føler sig undervurderet, men den følelse har jeg aldrig haft.«

På et andet spørgsmål, hvordan det er at være 'et feministisk projekt, når det er to mænd, Chief 1 og Remee (som har været med til at producere sangen, red.), der står bag' og 'trækker i trådene', forklarede de, at det slet er sådan, det forholder sig:

»Det er ikke tænkt som et feministisk projekt. Jeg kan godt se, hvorfor man tænker sådan. Først og fremmest handler det om musikken, og man skal arbejde med nogen, som tror på én,« siger Siggy Savery og fortsætter:

»Og det, at Chief åbnede sig op og troede på os, var lige, hvad vi havde brug for. Han har hjulpet os til at komme hertil, hvor vi er i dag. Vi havde ikke vundet, hvis ikke det havde været for alt det arbejde, Chief har lagt i det.«

Hun afviser også, at gruppen af princip skulle lade være med at arbejde sammen med nogen på grund af køn.

»Og det handler heller ikke altid om køn. Mænd skal sgu også have noget arbejde. Det skal ikke kun være os,« siger forsangeren med et grin, mens Ihan Haydar supplerer:

»Det bliver tit den her diskussion: Os mod dem. Og sådan er det bare ikke. Det er ikke der, vi er. Der skal være plads til alle.«

Du kan se med fra den 10. maj, når REDDI skal forsvare de rød-hvide farver under Eurovision, som bliver afholdt i italienske Torino.