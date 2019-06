Det er ikke kun sangerne Hjalmer, Burhan G og Rasmus Seebach, der er på menuen, når dørerne lørdag eftermiddag åbner til sidstnævntes familiekoncert i Valby.

Det samme er nemlig også risiko for skybrud og kraftig torden. Og dét har gjort mange alvorligt bekymrede og bange.

På koncertbegivenhedens Facebook-side er flere begyndt at sætte deres billetter til salg i takt med, at vejrmeldingerne er blevet mere dystre, og de mørke skyer har trukket sig sammen over hovedstadsområdet.

For to timers tid siden oplyste Copenhagen Music - som Rasmus Seebach er tilknyttet - at man sammen med sikkerhedsteamet og DMI har vurderet, at man godt kan gennemføre dagens koncert i Valby Parken.

Dog med den ændring, at programmet er blevet forkortet.

ARKIVFOTO af Rasmus Seebach. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere ARKIVFOTO af Rasmus Seebach. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Koncertgæsterne vil dermed ikke kunne se sangeren Chris Burton, og hovednavnet Rasmus Seebach går på scenen tidligere, end det var planen:

'Vi forventer, som de fleste har opdaget, regn i løbet af dagen, så et godt råd vil være at iføre sig praktisk tøj (husk det ikke er tilladt at medbringe paraplyer),' lyder det i en opdatering fra Copenhagen Music på begivenhedens Facebookside.

Der er dog flere, der ikke er helt tilfredse med beslutningen om, at man vil gennemføre koncerten i det dårlige vejr:

'Jeg er målløs'

'Håber de skifter mening og aflyser,' skriver brugeren Majbritt i kommentarsporet, mens Dennis skriver:

'Det tordner og lyner så kraftigt hernede, det er 1.200 kroner spildt, men mine børn tør slet ikke tage af sted, så længere er den ikke.'

Brugeren Stine er også langt fra tilfreds:

'Regn er en faktor i Danmark, og man må klæde sig efter vejret, enig. Men lyn og torden, vil I virkelig udsætte folk for det? Jeg er målløs. I stedet for penge burde denne koncert handle om at give sine fans en uforglemmelig dag,' skriver hun i kommentarsporet.

Flere påpeger, at det især er deres børn, der holder dem fra at tage til koncerten, da de ikke skal stå ude i det vejr.

Andre - som brugeren Helle - skriver, at hun ikke tager af sted, fordi hendes datter sidder i en el-kørestol.

'Det ville være god stil allerede nu at aflyse koncerten... Find en ny dag til efteråret og lad billetterne gælde der... Husk, Rasmus, at der er mange børn, hvor det her er deres jule- eller fødselsdagsgave,' skriver brugeren Anders.

Der er dog også andre, der mener, at man skal tage det roligt og se tiden an.

'Slap da helt af og se tiden an i stedet for at brokke sig på forhånd. Selvfølgelig bliver det ikke gennemført, hvis det er for farligt grundet lyn og torden. Men fordi det drypper eller regner, så aflyser man jo ikke en koncert,' skriver brugeren Tine, ligesom Majbrit skriver:

'Hvorfor kan folk ikke bare lige stikke en finger i jorden og tage det roligt. Der er altid en risiko for regn i Danmark. Og det er jo en chance, man tager, når man køber billetter til en udendørs koncert. På med gummistøvler og regnfrakke, og tag hjem hvis man ikke føler, det er det, man gider.'

Dørene til familiekoncerten åbner klokken 13:00. Rasmus Seebach går på scenen som den sidste omkring klokken 18:00.

B.T. arbejeder på at få en kommentar fra Copenhagen Music.