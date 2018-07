Kim Larsen giver klokken 22 koncert til Fredagsrock i Tivoli, men allerede lidt efter klokken 20, er dørene lukket for flere gæster.

»For 20 minutter siden lukkede vi dørene, fordi vi Plænen (hvor koncerten foregår, red.) er fyldt op med mennesker, og vi kan ikke tage flere mennesker ind lige nu,« siger kommunikationskonsulent ved Tivoli Ellen Dahl, der fortæller, at der maximalt er plads til 33.000 mennesker i Tivoli.

Forinden koncerten har Tivoli opfordret deres gæster til at komme i god tid, hvilket har resulteret i, at gæster, der først dukker op halvanden timer inden start, må vente ude foran Tivoli og håbe på, at der kan blive plads til dem, som aftenen skrider frem.

»Hvis man har et Inner Circle-billet (billet, der giver adgang til VIP-område foran scenen, red.) kan man komme ind ved indgang nær Glyptoteket. Hvis man ikke har det, bliver man nødt til at vente på, at gæster forlader Tivoli, før de kan lukkes ind,« siger Ellen Dahl.

Ellen Dahl er ikke klar over, hvorvidt det har skabt kø foran Tivoli, at de har lukket for flere gæster. Hun fortæller desuden, at det er et spørgsmål om sikkerhed, at de ikke lukker flere ind.

»Kim Larsen er populær, og vi har forberedt os, så godt som vi kunne. Det er selvfølgelig årgerligt for dem, der går forgæves, men vores sikkerhed kommer først,« siger Ellen Dahl.

