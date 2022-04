Mange måtte fredag gå forgæves til Fredagsrock-koncerten i Tivoli. Efterfølgende retter mange af de skuffede koncertgængere en massiv kritik mod Tivolis billetsystem.

Til fredagsrock-koncerterne kan publikum komme ind med enten et Tivolikort eller en entrébillet, men ingen af delene er garanti for adgang, måtte mange sande.

På Tivolis egen Facebook-side lyder kritikken:

»Jeg har Tivolikort og fik at vide, at jeg skulle stille mig i køen for folk med billetter.«

»Mange folk er kommet langvejs fra og har brugt penge på deres billet for at blive smidt ud.«

»Hvis man har købt flere billetter online? Er de så tabt?«

Nogle af de, der kom ind til koncerten med Andreas Odbjerg på plænen i Tivoli under Fredagsrock den 22. april 2022. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix. Foto: Torben Christensen Vis mere Nogle af de, der kom ind til koncerten med Andreas Odbjerg på plænen i Tivoli under Fredagsrock den 22. april 2022. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix. Foto: Torben Christensen

Dagen derpå indrømmer Tivolis pressechef Torben Plank, at der er noget at arbejde med:

»I Tivoli har vi en meget demokratisk adgang til koncerter. Vi er stolte af konceptet, hvor man kan købe et sæsonkort og få adgang til koncerter. Men måske skal vi kigge på det. For vi har en udfordring ved populære arrangementer.«

Efter et planlagt møde blandt koncertarrangørerne lørdag overvejes det nu at indføre pladsreservation til udvalgte koncerter.

Men indtil videre kan pressechefen kun opfordre publikum til at komme tidligt og stille sig i kø i god tid før Fredagsrock-koncerterne.

»Jeg forstår godt, at man som gæst kan blive skuffet, og det er rigtig ærgerligt. Vi lever jo af tilfredse gæster,« siger han.

Gæster, der havde købt entrébillet til Tivoli fredag uden at komme ind, kan få refunderet billetten.