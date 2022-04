»For latterligt. Sidste gang med årskort her,« skriver en Lea Carlsen onsdag eftermiddag på Tivolis Facebook-side.

Efter de sidste ugers publikumsproblemer til Fredagsrock har Københavns Tivoli indført digitale pladsreservationsbilletter til denne uges koncert med Aqua.

Det betyder, at Tivoli på fredag er lukket for alle, der efter klokken 16 enten ikke har en reservationsbillet til Fredagsrock eller en reservation til en af Tivolis restauranter – og det har nu fået flere sure Tivolikort-ejere til tasterne.

For efterspørgslen til Fredagsrock er fortsat enorm.

Publikum til Artigeardit på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag den 22. april 2022. Foto: Torben Christensen Vis mere Publikum til Artigeardit på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag den 22. april 2022. Foto: Torben Christensen

Pladsreservationsbilletterne – der i første omgang blev frigivet til Tivolikort-ejere onsdag formiddag klokken 11 – blev udsolgt på lidt over en time, og det har på Tivolis Facebook-side fremprovokeret ytringer som:

'Jeg synes, at os med Tivolikort bør være sikret en plads ved Fredagsrock. Alt andet vil være en klar forringelse af vilkårene for os allermest trofaste kunder,' skriver en Lasse Simonsen

'Så skulle man da ikke have fornyet sit årskort, når man nu ikke kan komme spontant i Tivoli og se Fredagsrock, eller hvad man nu ville på den givne fredag,' skriver en Iben Jørgensen.

'Det er da dejligt, når man har årskort og ikke fået en pladsreservation. Kan man få pengene tilbage?' skriver en Iben Hansen.

Hvad synes du om Tivolis nye reservationssytem?

Andre Facebook-brugere påpeger, at Tivoli blot er deres ansvar bevidst omkring sikkerheden efter de sidste par ugers voldsomme koncertoplevelser, andre at man bør skyde skylden på de unge, der ikke kan opføre sig ordentligt.

Kommerciel direktør i Tivoli Niels Erik Folmann medgiver, at de nye tiltag kan virke irriterende på den korte bane, men tilføjer, at Tivoli gør det, fordi de også gerne vil kunne afholde Fredagsrock for alle i alle aldre de næste mange år ud i fremtiden.

Med hensyn til de Tivolikort-ejere, der føler sig snydt over ikke at kunne komme til Fredagsrock, henviser han til, at et Tivolikort aldrig har været garanti for kunne komme til Fredagsrock eller andre populære Tivoli-arrangementer.

»Jeg ved godt, at vi har markedsført på, at Tivolikortet er en god billet til nogle fede oplevelser, men det er faktisk ikke forandret i forhold til tidligere år.«

Danske Andreas Odbjerg på plænen i Tivoli under Fredagsrock den 22. april 2022. Fredagsrock i Tivoli har 25-års jubilæum i 2022 og i den anledning er antallet af koncerter sat op til 25. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix Vis mere Danske Andreas Odbjerg på plænen i Tivoli under Fredagsrock den 22. april 2022. Fredagsrock i Tivoli har 25-års jubilæum i 2022 og i den anledning er antallet af koncerter sat op til 25. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Han tilføjer:

»Det nye for os er den overvældende interesse – og den er vi også sindssygt glade for – men den gør også, at det er nødvendigt at sætte sikring på, hvor mange vi kan tage ind. Tivolikortet har altid givet muligheden for at komme ind, men der kan være begrænsninger, der træder i kraft herunder tryghed og sikkerhed.«

På Tivolis hjemmeside kan man under medlemsbetingelser for Tivoli-kort også læse, at »Tivoli forholder sig ret til at begrænse Kortholders adgang til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter«, hvis det bliver nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

De skriver videre, at »Kortholderen hverken har ret til erstatning eller godtgørelse medmindre at begrænsningen medfører færre end 200 åbningsdage i det pågældende kalenderår.«

På Tivoli.dk advarer man samtidig om, at man stadig sagtens kan risikere ikke at komme ind, selvom man har en pladsreservationsbillet:

»Tivoli tager forbehold for, at det kan blive nødvendigt at lukke adgangen til Haven af sikkerhedsmæssige årsager og for at kunne give vores gæster et forsvarligt besøg,« lyder advarslen.