Den populære festival Tinderbox oplevede et rekordsalg af billetter i onsdags, da det blev offentliggjort, at Miley Cyrus er på programmet.

Den fynske festival præsenterede i onsdags 26-årige Miley Cyrus som hovednavn til sommerens program.

Den populære sanger har været igennem et væld af skandaler, men det er folk tilsyneladende ligeglade med.

For billetsalget blev historisk for festivalen, der aldrig har oplevet at sælge så mange billetter på en dag.

Miley Cyrus er datter af den berømte countrystjerne Billy Ray Cyrus. Foto: Kasper Palsnov

Tusindårsskoven i Odense danner hvert år rammen om den populære Tinderbox-festival. Og onsdag var på mange måder en stor dag for festivalen.

25 nye artister blev afsløret, og man kunne dermed præsentere årets færdige plakat. Mest iøjnefaldende var den amerikanske popsanger Miley Cyrus, som ikke blot har solgt millioner af albums, men også har markeret sig i kraft af sine vovede og visuelt opsigtsvækkende musikvideoer samt koncerter.

Nyheden om hendes koncert på Tinderbox fik de sociale medier til at koge over. Her var både jubel og skuffelse af finde.

Men noget tyder på, at der var flest, som jublede. For der var faktisk så mange, der ville købe billetter, at festivalens hjemmeside ikke kunne følge med.

Tinderbox foregår i Tusindårsskoven i Odense. Foto: Mads Claus Rasmussen

Brian Nielsen fortæller til Fyens Stiftstidende, at det er en sjov detalje, at Miley Cyrus var det mest googlede navn i hele Danmark i onsdags. Men han tilføjer, at det ikke udelukkende er hendes fortjeneste, at billetsalget eksploderede.

Han fastslår, at hun naturligvis sælger mange billetter, men at den samlede plakat også trækker en del af læsset, fordi programmet er så stærkt.

Han vil som sædvanligt ikke oplyse, om der er solgt mange hundrede, et par tusinde eller flere tusinde billetter onsdag. Men han tør godt love, at samtlige 40.000 billetter ryger.

»Det er ikke et spørgsmål, om der bliver udsolgt. Men om, hvornår der bliver udsolgt. Et godt råd til publikum herfra: Vent ikke, der er stor fart på billetsalget. Det er ikke et klassisk greb fra en arrangør, det er ment oprigtigt,« siger Brian Nielsen.