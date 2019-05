Selskabet Down the Drain Holding, der driver musikfestivalerne Tinderbox, Northside og Haven, er blevet opkøbt af amerikanske Superstruct Entertainment.

»Det er et strategisk opkøb, hvor det er vigtigt at skabe en sammenhængende organisation af festivaler, og hvor man gerne vil have Danmark med, fordi man i forvejen ejer festivaler i Skandinavien. Det er ikke et opkøb, hvor den nye ejer gerne vil lave alt muligt om efter sit eget hoved,« siger direktør i Down the Drain Holding Brian Nielsen.

Det skriver Fyens.dk.

PR Manager John Fogde uddyber overfor B.T.

»De har købt nogle velfungerende festivaler i en velfungerende organisation, og målet er, at vi skal køre videre som planlagt. De tre ejere i organisationen kommer til at forsætte som direktører og lede den videre. Målet er, at ikke skal være nogen konsekvenser overhovedet,« siger han.

Superstruct Entertainmen er også indehavere er store europæiske festivaler som den ungarnske Sziget Festival, hvor der i 2019-versionen er navne som Foo Fighters og Twenty One Pilots på listen.



»Vi kommer ind i en festivalfamilie, som vi regner med, at vi kan trække på i den lange bane.

Northside, Tinderbox og Havens nye indehavere ejer 25 festivaler. Det gør det muligt at lave nogle fornuftige aftaler, om at booke en kunstner til flere festivaler på samme tid.

Brian Nielsen ønsker dog ikke at oplyse, hvor meget det har kostet den amerikanske virksomhed at købe sig til 100 procent af Down the Drain Holding.

»Der er ikke noget vemodigt i det. Jeg er glad og stolt af salget,« siger han til lokalmediet.

