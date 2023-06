For en uge siden aflyste Black Eyed Peas deres optræden på Tinderbox.

Nu er festivalen i Odense klar til at offentliggøre det band, man har hyret ind som erstatning.

Der bliver ikke spillet 'Where Is The Love', 'My Humps' og 'I Gotta Feeling', som Black Eyed Peas er kendt for. Til gengæld kan tilskuerne komme til at høre 'Hurtige hænder' og 'Ung kniv'.

Det er nemlig The Minds of 99, der har sagt ja til at vikariere. Det skriver festivalen selv.

"Det er klart, at vi er rigtig ærgerlige over, at Black Eyed Peas, som jo var et af vores internationale hovednavne i år, har meldt afbud. Men når det er sagt, er vi utroligt glade for, at The Minds of 99 kunne træde til med så kort varsel. De beviser gang på gang, hvorfor de er et af landets mest hyldede live-bands," skriver festivaldirektør, Brian Nielsen.

Allerede da Black Eyed Peas 'på grund af logistiske årsager' aflyste, lød beskeden fra arrangørerne:

»Til gengæld har vi allerede lavet en aftale med en fantastisk artist, som er at finde blandt vores gæsters mest ønskede navne til både #TB23 og #TB24!«

Med aftalen kommer The Minds of 99 til at optræde hele tre gange på Fyn i løbet af meget kort tid. Fredag spillede de på Heartland, lørdag skal de spille på 'Rock Under Broen' i Middelfart og om 12 dage står de så på scenen i Odense.

Skulle man med dagens melding få mere lyst til at drage mod Tusindårsskoven, er der stadig billetter at få.

Når The Minds of 99 går på scenen på Tinderbox, bliver det uden deres sædvanlige trommeslager, Louis Clausen, der har fået en akut midlertidig høreskade – og lige nu holder pause for at komme sig.

I hans fravær har Rasmus Littaur, der er kendt for blandt andet at have spillet sammen med Mø, overtaget trommerne.