Den 81-årige sanger Tina Turner har solgt sin musik. Køberen er musikforlaget BMG, der efter sigende har gravet dybt i kassen. 322 millioner kroner skal det have kostet.

Men så har BMG også fået andet end rettighederne til for eksempel 'Nutbush City Limits'. De har også købt hendes navn, udseende og alle fremtidige sponsorater og merchandiseaftaler.

Hun har solgt flere end 200 millioner plader, Tina Turner har ikke givet koncerter eller optrådt siden 2009.

Firmaet afslører ikke noget om prisen for hele herligheden. Men kilder, der har forbindelser, siger, at der formentlig er tale om mere end 322 millioner kroner. Det skriver BBC.

Tina Turner ankommer til den røde løber til et modeshow i Beijing, Kina. Foto: MARK RALSTON Vis mere Tina Turner ankommer til den røde løber til et modeshow i Beijing, Kina. Foto: MARK RALSTON

Tina Turner er en af de mest genkendelige og levende navne.

Hun blev født som Anna Mae Bullock i Tennessee, og hun blev medlem af Ike Turners band som baggrundssanger, da hun var 18 år.

Hun var bare to år om at blive stjerne, og hun lavede en masse hits som 'River Deep', 'Mountain High' og 'Nutbush City Limits'.

Tina giftede sig med Ike Turner i 1962, men deres forhold var turbulent og fuld af vold. Hun blev skilt i 1970erne.

Tina Turner optræder live i Paris sammen med sine korpiger på dette foto fra den 16. marts 2009. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Tina Turner optræder live i Paris sammen med sine korpiger på dette foto fra den 16. marts 2009. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Hun kom sig hurtigt over skilsmissen, og blandt hendes største hits i 1984 var albummet 'Private Dancer', mens numrene som 'What's Love Got To Do With It', 'The Best' og 'Steamy Windows' er giganthits.

Også melodien til James Bond-filmen 'GoldenEye' viste sig at være et hit.

Hun har modtaget 12 Grammy-priser, og hun vil blive et medlem af Rock & Roll Hall Of Fame som en soloartist senere i oktober. Det er anden gang hun, opnår den ære, efter hun første gang blev medlem sammen med Ike Turner i 1991.

»Tina Turner har inspireret hundreder af millioner over hele verden, og hun fortsætter med at nå nye publikummer,« siger BMGs chef, Hartwig Masuch. »Hun er simpelthen den bedste.«

Den amerikanske rockstjerne, Tina Turner øvede fredag 1. april 2005 i Parken forud for lørdagens store H.C. Andersen show,' Once upon a time'. Foto: Lars Møller Vis mere Den amerikanske rockstjerne, Tina Turner øvede fredag 1. april 2005 i Parken forud for lørdagens store H.C. Andersen show,' Once upon a time'. Foto: Lars Møller

Interessen for hendes musik er steget, siden HBO i år viste en dokumentar om hendes dramatiske liv. Samtidig var der i London en musical baseret på hendes liv kaldet 'Tina'.