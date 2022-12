Lyt til artiklen

Torsdag mistede den amerikanske sangerinde Tina Turner sin anden søn på blot fire år.

Ronnie Turner døde som følge af komplikationer fra tyktarms- og endetarmskræft.

Det skriver Page Six.

Ifølge retsmediceren i Los Angeles County, led Ronnie Turner også af hjerte-kar-sygdom på tidspunktet for sin død, skriver mediet.

Tina Turners søn blev 62 år gammel, og dødsfaldet blev fredag bekræftet af hans kone, Alfida Turner, på Instagram.

»Min mand, min bedste ven, min skat … Jeg gjorde mit bedste, men denne gang var jeg ikke i stand til at redde dig,« skrev hun og fortsatte:

»Det er en tragedie. Må du – med din bror, Craig, din far, Ike Turner og Aline – finde fred i Paradis. Det er så uretfærdigt.«

Los Angeles Politi bekræftede over for mediet People, at de torsdag morgen fandt en mand død på den adresse, hvor Ronnie og Alfida Turner bor.

Som søn af den 83-årige sangerinde og musikeren, Ike Turner, gik Ronnie Turner i samme spor, som sine forældre og gjorde karriere som både skuespiller og musiker.

Tina Turner har endnu ikke kommenteret dødsfaldet.