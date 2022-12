Lyt til artiklen

For anden gang på fire år må Tina Turner begrave en søn.

Tilbage i 2018 begik Tina Turners ældste søn, Craig Turner, selvmord i en alder af 59 år. Nu har hun også mistet sin anden søn.

Torsdag døde Robbie Turner, der er eneste biologiske søn af den amerikanske sanger og hendes eksmand, Ike Turner. Det skriver TMZ.

Robbie Turner blev 62 år og dødsfaldet bekræftes af hans kone, Alfida Turner, på Instagram.

»Min mand, min bedste ven, min skat … Jeg gjorde mit bedste, men denne gang var jeg ikke i stand til at redde dig,« skriver hun blandt andet.

»Det er en tragedie. Må du – med din bror, Craig, din far, Ike Turner og Aline – finde fred i Paradis. Det er så uretfærdigt,« skriver hun videre.

Overfor mediet People bekræfter politiet i L.A., at de torsdag morgen fandt en mand død på den adresse, hvor Ronnie og Alfida Turner bor.

Det fremgår ikke, hvad Ronnie Turner døde af, men angiveligt har han haft kræft i flere år.

Tina Turner under en koncert i paris tilbage i maj 1996. Foto: DANIEL MORDZINSKI Vis mere Tina Turner under en koncert i paris tilbage i maj 1996. Foto: DANIEL MORDZINSKI

Ronnie Turner har som sine forældre haft en karriere som både musiker og skuespiller.

Den i dag 83-årige Tina Turner har ikke kommenteret sønnens død.

I marts 2021 udgav hun dokumentarfilmen ‘Tina’ om sit liv og tog i den forbindelse afsked med sine fans og sit offentlige liv og meddelte, at hun vil leve resten af sit liv uden for rampelyset.

»Det har ikke været et godt liv. Det gode har ikke balanceret med det dårlige. Jeg har haft et liv med meget vold, der er ikke andre måder at sige det på,« sagde hun i dokumentaren med henvisning til sin første ægtemand, Ike Turner.

Sammen med Ike Turner havde hun fire sønner. Craig, der var hendes fra et tidligere forhold, Ike Jr og Michael, der var Ike Turnes fra et tidligere forhold og deres fælles søn, Robbie Turner.

I dag danner Tina Turner par med sin anden mand, Erwin Bach.